Stellantis Degrees@Work raggiunge un traguardo importante

Stellantis e la Strayer University hanno raggiunto un traguardo importante, con oltre 1000 studenti laureati dal programma Degrees@Work offerto ai dipendenti Stellantis e ai loro familiari presso le concessionarie partecipanti.

“Siamo orgogliosi di annunciare che oltre 1000 studenti si sono laureati alla Strayer University tramite l’offerta Degrees@Work di Stellantis”, ha affermato Keith Yancy, Direttore dello Stellantis Performance Institute. “Questo programma si è dimostrato un prezioso vantaggio per i dipendenti delle concessionarie e i loro familiari, nonché per le concessionarie stesse. Gli studenti stanno frequentando corsi e conseguendo No Cost-No Debt College Degrees per aiutarli a progredire nella loro carriera. Le concessionarie partecipanti continuano ad attrarre candidati motivati ​​e di alta qualità e oltre il 97% delle concessionarie partecipanti sceglie di continuare a offrire Degrees@Work ai propri dipendenti”.

Stellantis ha stretto una partnership con la Strayer University nel 2015 per lanciare il suo programma Degrees@Work, progettato per fornire un programma No Cost-No Debt College Degree per i dipendenti delle concessionarie Stellantis partecipanti. Il programma offre flessibilità ai dipendenti idonei e ai loro familiari più prossimi per bilanciare le loro responsabilità personali e professionali, una priorità importante per le concessionarie Stellantis.

Il programma Degrees@Work è offerto ai dipendenti delle concessionarie Stellantis e alle loro famiglie, riconoscendo che i dipendenti delle concessionarie svolgono un ruolo fondamentale nel successo dell’implementazione di pratiche di lavoro innovative e che dipendenti più competenti e qualificati migliorano l’esperienza del cliente. Stellantis ha un impegno di lunga data nell’investire in opportunità di formazione per i dipendenti delle concessionarie, le loro famiglie e le loro comunità.

Degrees@Work offre ai dipendenti dei concessionari partecipanti e ai loro familiari più prossimi l’opportunità di seguire corsi individuali o di conseguire un certificato o una laurea triennale o magistrale presso la Strayer University, con i costi delle tasse universitarie completamente coperti. Il programma Degrees@Work può aiutare i dipendenti a progredire nella loro carriera, contribuendo al contempo a migliorare e accelerare le competenze in funzioni lavorative critiche. Le concessionarie del gruppo traggono vantaggio da dipendenti motivati ​​che continuano ad aumentare le proprie competenze e conoscenze.