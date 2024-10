Stellantis investe in tecnologia e raggiunge importanti successi commerciali 

Nel bel mezzo di un anno di intensa transizione, i 14 marchi iconici di Stellantis continuano a sviluppare i loro prodotti e tecnologie per la mobilità focalizzati sui clienti che scelgono i suoi prodotti in tutto il mondo. Il cuore della trasformazione dell’azienda è il suo programma di lancio globale, con circa 20 nuovi prodotti attesi quest’anno.

Il fulcro principale della trasformazionedi Stellantis è costituito dal lancio di nuove piattaforme a livello globale

La gamma di prodotti lanciati comprende i primi modelli realizzati sulle nuove piattaforme multienergia STLA. Le Peugeot 3008 e 5008 sono ora disponibili, così come la Opel Grandland, molto presto sulla piattaforma STLA Medium. La Dodge Charger Daytona e la Jeep Wagoneer S sulla piattaforma STLA Large. La Citroën C3 Aircross e Basalt, la Opel Frontera e la Fiat Grande Panda si basano sulla piattaforma Smart Car. L’azienda annuncerà presto i dettagli della nuova piattaforma STLA Frame, la terza di quattro nuove piattaforme multienergia presentate all’EV Day nel 2021.

Le vendite del nuovo Ram Light Duty negli Stati Uniti sono aumentate dell’11% nel terzo trimestre rispetto al secondo trimestre con le vendite del nuovo Ram 500 del 2025, per lo stesso periodo. La nuova Peugeot 3008 è partita alla grande con circa 75.000 ordini per un mix BEV al 25%. La nuova Citroën C3, le cui consegne sono iniziate a settembre, i suoi ordini ammontano a 50.000 unità e la versione ë-C3 ha raggiunto più di 25.000 ordini. Il marchio ha anche introdotto Citroen Basalt in India e in Sud America.

La nuovissima Alfa Romeo Junior che esemplifica la sportività Alfa Romeo e la migliore dinamica di guida della categoria nel segmento B fortemente contestato del mercato europeo. Viene offerto con la più ampia gamma di motori della sua categoria per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Junior ha già registrato più di 10.000 ordini.

La nuova gamma di furgoni Pro One di Stellantis (Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall) è disponibile con 12 modelli in tutti i segmenti, con elettrificazione di seconda generazione (veicoli elettrici e a celle a combustibile) e connettività completa per furgoni e pick up.

Leapmotor International, la joint venture guidata da Stellantis, ha consegnato i primi 1.200 veicoli Leapmotor T03 (segmento A) e C10 (D-SUV) ai concessionari di tutta Europa. L’offerta di veicoli completamente elettrici raddoppierà nel 2025 con il lancio della B10 e l’introduzione della tecnologia EV range extender sulla C10.

Stellantis è la casa automobilistica numero uno in Francia, Italia, Brasile, Portogallo, Turchia, Algeria e Argentina da inizio anno fino a settembre. Stellantis è nella Top 3 in Germania, Spagna e Regno Unito. La quota di mercato di Stellantis negli Stati Uniti è aumentata dal 7,2% di luglio all’8% di settembre. I marchi americani continuano a mostrare un forte slancio delle vendite negli ultimi mesi. I livelli di inventario dei concessionari statunitensi sono stati ridotti di oltre 80.000 unità al 30 ottobre 2024, rispetto al 30 giugno 2024, e sono sulla buona strada per raggiungere in anticipo l’obiettivo annunciato di ridurre 100.000 unità entro il 30 novembre.

I marchi Stellantis continuano a dominare la categoria dei veicoli ibridi plug-in negli Stati Uniti, con Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Chrysler Pacifica Hybrid e Dodge Hornet R/T che occupano quattro dei primi cinque posti tra i veicoli ibridi plug-in più venduti, che rappresentano il 45% della quota di mercato dei veicoli ibridi plug-in fino a settembre.

Stellantis Pro One è leader nei veicoli commerciali leggeri in Europa nei primi tre trimestri del 2024 con una quota del 29%, guidando il mercato in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Sud America con una quota superiore al 32%. Quando si parla di BEV, Pro One è al primo posto in Europa con una quota del 32,8%.

Le vendite di Jeep in Europa hanno superato le 100.000 unità quest’anno fino a settembre, con un aumento del 3,5% su base annua. Nel terzo trimestre, le vendite di Wagoneer sono aumentate del 79% da inizio anno. L’Avenger è il Suv più venduto in Italia (4,5% di quota di mercato) e dall’inizio di agosto è al terzo posto in Francia e Olanda.

La Fiat 500e è leader dei BEV del segmento A con una quota di mercato del 45%; La Peugeot E-208 è il leader dei BEV nel segmento B. La Fiat Panda è l’auto di segmento A più venduta in Europa, con vendite che supereranno le 100.000 unità nel 2024. La Jeep Commander è il SUV a sette posti più venduto in Brasile dal 2021. Le vendite dei modelli Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Commander, tutti prodotti nel Paese, hanno ormai raggiunto 1 milione di unità.