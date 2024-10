Stellantis richiama oltre 33.000 veicoli negli Stati Uniti

Il gruppo Stellantis ha annunciato un richiamo per circa 33.777 pick-up Ram 1500 negli Stati Uniti. Questa decisione è stata comunicata mercoledì dalla National Highway Traffic Safety Administration, che ha segnalato un problema specifico riguardante il sistema di controllo elettronico della stabilità dei veicoli interessati. Questo richiamo evidenzia l’impegno dell’azienda nel garantire la sicurezza dei propri clienti e la necessità di affrontare tempestivamente eventuali difetti nei veicoli in circolazione.

Stellantis richiama negli USA 33.777 pickup Ram 1500 per un problema al sistema di controllo elettronico della stabilità

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avvertito che gli anelli encoder presenti nel mozzo della ruota anteriore dei pick-up Ram 1500 di Stellantis potrebbero subire danni, il che potrebbe portare alla disattivazione del sistema di controllo elettronico della stabilità. Per garantire la sicurezza dei veicoli coinvolti, l’ente di regolamentazione della sicurezza automobilistica ha comunicato che i concessionari provvederanno a ispezionare i veicoli e, se necessario, sostituiranno gratuitamente il gruppo mozzo cuscinetto della ruota anteriore.

Ricordiamo che questo modello è stato di recente rinnovato da Ram come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli a proposito di questo richiamo che riguarda il celebre pickup Ram 1500 del gruppo Stellantis. Vi aggiorneremo naturalmente qualora dovessero arrivare ulteriori novità per quanto riguarda questa notizia che è appena arrivata.