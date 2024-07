Il nuovo Ram 1500 2025 è ora disponibile in Medio Oriente, dotato della nuovissima famiglia di motori Hurricane da 3,0 litri che offre più potenza, prestazioni e una migliore efficienza nei consumi. “Il nuovo Ram 1500 2025 offre di più ai nostri clienti: più potenza, più prestazioni e più efficienza nei consumi con i nostri nuovissimi motori Hurricane da 3,0 litri”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Ram di Stellantis. “Con una scelta di nuovi e collaudati motori a benzina o le nostre prossime offerte di camion elettrici, Ram è costruita per servire gli acquirenti di camion ovunque. Le nostre nuove offerte di propulsori si aggiungono all’esclusiva combinazione di stile audace, innovazione e tecnologia all’avanguardia, durata e capacità che i clienti Ram hanno imparato a conoscere e ad amare”.

Il nuovo Ram 1500 del 2025 è dotato di motori Hurricane da 3,0 litri e Hurricane High Output Straight-Six Turbo da 3,0 litri

Il Ram 1500 del 2025 offre due opzioni di motore, tra cui i nuovissimi motori Hurricane da 3,0 litri e Hurricane High Output (H/O) Straight-Six Turbo (SST), i sei cilindri più potenti del segmento. Il motore Hurricane ha una potenza nominale di 420 CV e 635 Nm di coppia, mentre il motore H/O ha una potenza nominale di 540 CV e 706 Nm di coppia. La capacità include una capacità di traino massima di 5.252 kg, un carico utile massimo di 1.043,2 kg e fino a 24 pollici di guado. Un nuovissimo modello Tungsten ultra-premium si aggiunge alla gamma Ram 1500 del 2025, che comprende i modelli Big Horn, Laramie, Rebel e Limited.

Nel quarto trimestre del 2024, un nuovo Ram 1500 RHO entrerà a far parte della gamma insieme all’Hurricane H/O da 540 cavalli, rafforzando la gamma di camion fuoristrada e ad alte prestazioni leader nel MEA. L’intera gamma Ram offrirà ai clienti veicoli a benzina ed elettrici di riferimento che svolgono il duro lavoro e le famiglie dove devono andare. Ram è impegnata nell’innovazione e nella leadership del gruppo propulsore con una gamma che comprende tutto ciò che gli acquirenti di camion desiderano e di cui hanno bisogno.

Oltre al Ram 1500 a benzina, Ram offrirà un Ram 1500 REV completamente elettrico in arrivo nel 2025, a cui seguirà un nuovissimo Ram 1500 Ramcharger. Ram 1500 fa parte del contributo di Ram al piano Dare Forward 2030 di Stellantis, volto a fornire soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti, con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio del 50% entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

Costruito a Sterling Heights, nel Michigan, il Ram 1500 del 2025 dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel terzo trimestre del 2024. La famiglia di motori Hurricane offre la potenza di un motore di grossa cilindrata con maggiori prestazioni, efficienza nei consumi migliorata ed emissioni ridotte. Il Ram 1500 del 2025 offre i nuovissimi motori Hurricane Standard Output e High Output da 3,0 litri. Questi nuovi motori, membri della famiglia Stellantis Hurricane Twin-turbo e i sei cilindri più potenti del segmento, offrono maggiore risparmio di carburante e minori emissioni, generando al contempo più cavalli e coppia rispetto ad altri motori V-8 aspirati e sei cilindri potenziati nel segmento dei veicoli leggeri.

Le due opzioni di motore offerte con il Ram 1500 del 2025 sono abbinate a una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite che ottimizza i cambi di marcia fluidi per risparmio di carburante, prestazioni e guidabilità.

La base del motore Hurricane è un blocco in alluminio pressofuso a gonna profonda con una coppa dell’olio in lega di alluminio strutturale. Il motore Ram più robusto di sempre utilizza cappelli di banco in acciaio imbullonati trasversalmente per contenere il robusto gruppo rotante di un albero motore in acciaio forgiato e bielle in acciaio forgiato. Durante la produzione, il blocco viene levigato a piastra di coperta per ottimizzare la forma dell’alesaggio del cilindro, il che aiuta a migliorare l’efficienza del carburante.

Ram 1500 del 2025 è dotato di un nuovo assale posteriore ad alta coppia per prestazioni, durata ed efficienza migliorate. Disponibile in 4WD con differenziale aperto o a slittamento limitato e differenziale posteriore con bloccaggio elettronico.

Ram 1500 offre un rapporto al ponte di 3,92, consentendo ai clienti di ottimizzare il risparmio di carburante e la capacità del veicolo. I conducenti potranno godere di una guida e di una maneggevolezza ai vertici della categoria tramite una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e un assale posteriore rigido a cinque bracci con sospensioni pneumatiche a quattro angoli attive, esclusive del segmento. Le sospensioni pneumatiche regolabili consentono fino a cinque diverse modalità: entrata/uscita, aerodinamica, normale, fuoristrada 1 e fuoristrada 2.

Ram 1500 del 2025 è dotato dell’ultimo sistema Uconnect con un display touchscreen da 12 o 14,5 pollici. Il sistema offre una risoluzione migliorata, capacità di schermo diviso, uno schermo passeggero da 10,25 pollici, architettura elettrica avanzata e nuove funzionalità.

Un inverter di potenza di bordo con il motore Hurricane offre fino a 1,8 kilowatt con prese nel cassone. Uno specchietto retrovisore completamente digitale migliora la sicurezza e la visibilità. Il Ram 1500 del 2025 è dotato di uno schermo passeggero da 10,25 pollici, Head Up Display e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Il sistema audio Klipsch Reference Premiere offre una qualità del suono eccezionale.