Alfa Romeo: nel 2026 in arrivo la seconda supercar del programma Bottega?

Secondo indiscrezioni provenienti dal Regno Unito Alfa Romeo si sarebbe convinta a lanciare una seconda super car con il suo programma Bottega dopo il debutto lo scorso anno della nuova Alfa Romeo 33 Stradale le cui consegne ai 33 fortunati clienti che hanno speso una fortuna dovrebbero iniziare entro fine anno.

Nel 2026 la seconda supercar di Alfa Romeo dopo la nuova 33 Stradale?

A quanto pare su suggerimento dei clienti la prossima supercar della casa automobilistica del Biscione sarà ispirata a vetture celebri ed iconiche degli anni 60′ e 70′ come la Montreal, la Giulia TZ e la Giulietta SZ. Probabilmente una di queste tre auto darà il nome alla futura supercar a coda tronca di Alfa Romeo. I tecnici e i designer del programma Bottega sarebbero già al lavoro sulla prossima vettura che sarà lanciata sul mercato in edizione estremamente limitata con un numero di unità sicuramente non superiore ai 50 elementi e un prezzo che di certo sarà superiore al milione di euro.

Questo tra l’altro potrebbe non essere l’ultimo modello del programma bottega che nei prossimi anni potrebbe intensificare le sue attività con il lancio di altri modelli che avranno il compito di omaggiare la storia della casa milanese, deliziare i suoi fan e creare un legame tra lo storico passato e un futuro che tutti ci auguriamo sia il più positivo possibile.

Vedremo dunque se nel corso del prossimo anno a proposito di questa futura supercar del Biscione emergeranno nuovi dettagli su quelle che saranno le sue caratteristiche o il nome scelto.