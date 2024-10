Imparato: “Con le nuove norme sulle emissioni la benzina diventerà più cara”

Arrivano brutte notizie per tutti i possessori di auto a benzina o diesel. Secondo quanto dichiarato dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato le nuove norme sulle emissioni sempre più restrittive non solo costringeranno le case automobilistiche a produrre meno auto termiche ma finiranno anche per fare aumentare i prezzi della benzina.

Imparato pensa che il costo della benzina potrebbe aumentare a causa delle nuove norme sulle emissioni

Jean Philippe Imparato, ex CEO di Alfa Romeo, ora sostituito da Santo Ficili, ha dichiarato ai microfoni di Auto-Moto: “La mia priorità è rispettare gli standard CAFE. Qualunque siano le normative in vigore dal 1° gennaio 2025, mi impegnerò a seguirle. Posso garantire che il gruppo Stellantis non dovrà pagare alcuna multa.”

Il nuovo Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe ha anche aggiunto: “L’Europa richiede un mix del 20% di veicoli elettrici? Dovremo quindi adattarci. Questo comporta un aumento dal 10% al 20%, il che implica due opzioni: raddoppiare la quota di mercato complessiva oppure ridurre quella dei motori termici adeguando la produzione.” Imparato ha concluso affermando: “In ogni caso, preparatevi, perché il costo della benzina aumenterà.”

Imparato ha discusso anche del suo nuovo incarico in Stellantis, chiarendo: “Sto completando il passaggio di consegne con Santo Ficili, nuovo direttore di Maserati e Alfa Romeo, ma continuerò a occuparmi dei veicoli commerciali con la divisione Pro One. Nel mio nuovo ruolo, mi occuperò delle performance commerciali in tutta la regione europea durante questo periodo critico per il mercato automobilistico. Dovrò considerare la transizione energetica promossa dall’Europa, adattando gli strumenti industriali per garantire profitti adeguati e mantenere la redditività.”