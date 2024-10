Team Peugeot TotalEnergies cerca di concludere la stagione FIA ​​WEC 2024 nel migliore dei modi

Il Team Peugeot TotalEnergies e la Peugeot 9X8 2024 hanno ottenuto il loro miglior risultato stagionale alla 6 Ore del Fuji (Giappone). L’auto numero 93 (Jensen/Müller/Vergne) si è classificata quarta assoluta e la n. La vettura numero 94 (Di Resta/Duval/Vandoorne) ha concluso ottava, grazie a un ottimo sforzo collettivo da parte del team per ottenere un doppio piazzamento nella top ten.

Il Team Peugeot TotalEnergies punta a concludere bene la stagione alla 8 Ore del Bahrain

“È stato un risultato ampiamente meritato, considerato lo sforzo profuso dalla squadra e avrà inevitabilmente un impatto positivo sul morale in Bahrein”, ha commentato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “Abbiamo dimostrato di essere capaci di fare grandi cose”.

Il Team Peugeot TotalEnergies si avvia quindi verso l’ultimo round della stagione FIA ​​WEC 2024 con ambizioni moderate. “Il nostro obiettivo è riprodurre la forma mostrata al Fuji e avere un po’ più di ritmo di gara in modo da poter lottare per un posto sul podio. Conosciamo bene l’evento del Bahrein. È una delle gare più lunghe della stagione, in parte si disputa al buio e fa molto caldo, quindi sarà dura per i piloti, le vetture e le gomme perché la superficie di gara è altamente abrasiva. “

Peugeot ha già disputato due volte la 8 Ore del Bahrain e ha preso parte a diverse sessioni di test sul Circuito Internazionale del Bahrain (5,412 km). Le Peugeot 9X8 hanno completato circa 1.739 giri – ovvero 9.500 chilometri – in pista dal 2022, «esclusi i test organizzati da Michelin nel 2023 durante i quali abbiamo provato utilizzando le nuove dimensioni di pneumatici», ha continuato Olivier Jansonnie.

“Sicuramente questa sarà la prima volta sulla pista di Sakhir per la versione 2024 della Peugeot 9X8 e non è mai facile prepararsi per la 8 Ore del Bahrain mentre si è in Europa, ma abbiamo una certa esperienza su questo circuito e della macchina.”

C’è una pausa di 45 giorni tra gli ultimi due round della stagione 2024. Dopo la 6 Ore del Fuji, il Team Peugeot TotalEnergies ha svolto una sessione di test per prepararsi alla gara finale e alla stagione 2025. “Abbiamo già iniziato a pensare al FIA WEC del prossimo anno e stiamo testando diverse soluzioni tecniche sulla Peugeot 9X8.”

La 8 Ore del Bahrain inizierà giovedì 31 ottobre con due sessioni di prove libere, seguite da una terza sessione, dalle qualifiche e dalla sessione dell’Hyperpole il 1° novembre. La gara finale del FIA WEC 2024 prenderà il via sabato 2 novembre alle 14:00 ora locale (12:00 CET). Il giorno dopo la gara, domenica 3 novembre, il Team Peugeot TotalEnergies parteciperà al Rookie Test con Théo Pourchaire e Clément Novalak entrambi alla guida della Peugeot 9X8.