Mike Rutherford: “Luca de Meo è il candidato perfetto per assumere la guida di Stellantis”

Mike Rutherford, editorialista di AutoExpress Magazine ritiene che l’attuale numero uno del gruppo Renault Luca de Meo sia l’uomo perfetto per prendere in futuro il posto di Carlos Tavares come nuovo amministratore delegato di Stellantis. Nel suo editoriale il giornalista inglese dapprima elogia il manager italiano mettendo in evidenza tutte le sue qualità e dicendo che è un uomo di parola e poi afferma che secondo lui è l’uomo giusto per guidare il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler che vive attualmente un momento delicato.

Mike Rutherford scommette su Luca de Meo: sarà lui l’erede di Carlos Tavares come CEO di Stellantis

Mike Rutherford esprime la sua convinzione che Luca De Meo sarà il successore di Carlos Tavares come CEO di Stellantis, che ha annunciato il suo ritiro entro il 2026. Rutherford, colpito dalle qualità ispiratrici di De Meo e dal suo impressionante curriculum, scommette su questa possibilità. Crede che De Meo, un orgoglioso italiano, possa portare la stessa trasformazione di successo a marchi come Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Abarth e Lancia, che Stellantis ha bisogno di valorizzare ulteriormente, proprio come ha fatto con Renault e Dacia.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un addio anticipato di Carlos Tavares dietro il pagamento di una cospicua buonauscita. Vedremo se queste voci troveranno conferma o smentita. Di certo è già partita la ricerca del suo erede e oltre a Luca de Meo si fanno tanti altri nomi sia all’interno di Stellantis che al di fuori.