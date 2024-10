Stellantis innova con la tecnologia di riconoscimento delle immagini tramite ChatGPT su WhatsApp

In Brasile Stellantis annuncia l’implementazione della tecnologia di riconoscimento delle immagini tramite ChatGPT sulla sua piattaforma di servizi WhatsApp. Questa nuova funzionalità pone l’azienda in prima linea nell’uso dell’intelligenza artificiale (AI) tra le case automobilistiche, rafforzando il suo impegno per l’innovazione e l’eccellenza nel servizio al cliente.

La tecnologia di Stellantis facilita il servizio e l’interazione con il cliente

Dopo il successo dell’implementazione di ChatGPT per i messaggi di testo e vocali al lancio del Ram Rampage nel 2023, Stellantis ha ampliato la funzionalità ai modelli Jeep Compass, Fiat Toro, Fiat Titano, Peugeot 2008 ed e2008. Ora, le possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale sono state ampliate con il suo ultimo lancio, il SUV Coupé Citroën Basalt, che consente il riconoscimento delle immagini. Con questa integrazione i clienti potranno interagire con l’azienda in modo ancora più dinamico ed efficiente.

La nuova funzionalità consente all’utente di inviare un’immagine del proprio quadro strumenti e l’intelligenza artificiale aiuterà a indicarne il significato e a suggerire alla casa automobilistica la procedura più appropriata. Oltre a fornire tutti i dettagli sulle principali caratteristiche e configurazioni dell’auto, l’intelligenza artificiale velocizza la diagnosi e offre soluzioni personalizzate in tempo reale.

“L’implementazione di questa tecnologia fa parte dell’impegno di Stellantis nel guidare il settore automobilistico nell’era della trasformazione digitale e nel promuovere soluzioni tecnologiche che soddisfino le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. L’innovazione non solo offre comodità ai consumatori, ma ottimizza anche i tempi di risposta e garantisce una maggiore assertività nell’identificazione delle richieste”, rafforza Geraldo Barra, Senior Vice President of Customer Experience per il Sud America

Servizio clienti con un’esperienza di interazione diretta ed efficiente, che già disponeva di opzioni di vendita e lead generation, traino, consultazione e pianificazione dei richiami, pianificazione dei servizi, segnalazione del rivenditore, servizi connessi, programma fedeltà e consultazione dei manuali tramite WhatsApp, ora integreranno ChatGPT e riconoscimento delle immagini nelle prossime versioni. La funzionalità sarà disponibile anche per altri modelli e la nuova tecnologia sarà inclusa per tutti i marchi nei prossimi mesi.

WhatsApp si è rivelato un canale di comunicazione essenziale per Stellantis. Con un tasso di soddisfazione per il servizio digitale dell’80%, la piattaforma è diventata il canale preferito dai clienti, essendo responsabile della ricezione di oltre il 70% di tutti i contatti dei consumatori con la casa automobilistica. Inoltre, il canale ha registrato negli ultimi 12 mesi più di 300mila utenti, promuovendo più di 700mila accessi a opzioni di servizi digitali, dimostrando la propria rappresentatività ed efficacia nell’avvicinare il brand ai consumatori.