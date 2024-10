Alfa Romeo Junior Veloce arriva in Germania: è ora disponibile per l’ordine

È ora possibile ordinare la nuova Alfa Romeo Junior Veloce. Il modello di punta da 207 kW (280 CV) della serie è la terza variante di propulsione della serie. Il listino prezzi parte da 48.500 euro. Alfa Romeo Junior Elettrica ad alimentazione puramente elettrica con potenza di 115 kW (156 CV), da metà settembre sarà possibile esplorare nei punti vendita tedeschi anche l’Alfa Romeo Junior Ibrida con tecnologia ibrida e 100 kW (136 CV) da metà ottobre. Il lancio sul mercato dell’Alfa Romeo Junior Veloce seguirà all’inizio del 2025.

La nuova Alfa Romeo Junior Veloce da 207 kW (280 CV) può ora essere ordinata in Germania

“L’inizio degli ordini per la nuova Alfa Romeo Junior Veloce è un passo importante per Alfa Romeo in Germania. Con una potenza di 280 CV, il modello apre una nuova dimensione nella nostra strategia di elettrificazione. La nostra esperienza con le versioni ad alte prestazioni di Giulia e Stelvio dimostra che i modelli più potenti di una serie attirano un numero di acquirenti tedeschi superiore alla media rispetto ad altri paesi. La nuova Junior Veloce rafforzerà la nostra posizione nel campo dei veicoli elettrici sportivi e avrà un impatto positivo sui nostri dati di vendita. Ora che gli ordini sono iniziati, non vediamo l’ora di consegnare la prima Alfa Romeo Junior Veloce ai clienti all’inizio del 2025”, commenta Niccolò Biagioli, Managing Director Premium Brands Stellantis Germany.

Alfa Romeo è determinata a fornire veicoli con la migliore dinamica di guida della categoria in tutti i segmenti in cui opera. La nuova Junior Veloce, come SUV del segmento B, conferma questo impegno. Questo elegante “Sport Urban Vehicle” segue la tradizionale formula di Alfa Romeo, che unisce una perfetta distribuzione del peso, un’esperienza di guida eccezionale e tecnologia all’avanguardia, il tutto racchiuso in un design senza tempo.

Ad esempio, la parte posteriore fortemente inclinata nell’iconico stile Coda Tronca cita modelli storici di veicoli Alfa Romeo. Allo stesso tempo, insieme alle prese d’aria e al caratteristico splitter anteriore, è uno dei dettagli aerodinamici che riducono la resistenza dell’aria e il consumo di energia, aumentando al contempo la stabilità aerodinamica alle velocità più elevate.

Due innovazioni tecnologiche sono tra le caratteristiche speciali dell’Alfa Romeo Junior Veloce: per la prima volta, il marchio utilizza un motore elettrico con una potenza di 207 kW (280 CV) e una coppia massima di 345 Newton metri. Un’altra novità è il differenziale meccanico a slittamento limitato, che contrasta efficacemente lo slittamento delle ruote anteriori motrici.

Il differenziale di tipo Torsen regola la distribuzione della coppia in modo puramente meccanico e senza gli interventi di controllo che spesso vengono percepiti come distruttivi nei sistemi elettronici. La tecnologia è stata originariamente sviluppata per gli sport motoristici e viene offerta qui per la prima volta su un veicolo completamente elettrico. Grazie alla trazione ottimale, l’Alfa Romeo Junior Veloce accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La velocità massima è di 200 km/h.

L’Alfa Romeo Junior Veloce è dotata di una batteria agli ioni di litio. Questa configurazione non solo contribuisce al peso del veicolo relativamente basso, inferiore a 1.600 chilogrammi, circa 200 chilogrammi in meno rispetto al solito in questo segmento. La batteria da 54 kWh della nuova Alfa Romeo Junior Veloce offre un’autonomia di 315 chilometri secondo il ciclo WLTP. Grazie al sistema di ricarica rapida da 100 kW, è possibile portare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti, garantendo tempi di ricarica ridotti e una maggiore praticità per l’uso quotidiano.

Il controllo della dinamica di guida Alfa TM DNA dell’Alfa Romeo Junior Veloce è stato ampliato con una funzione che ottimizza il recupero di energia in frenata. Il recupero inizia quando si rilascia il pedale dell’acceleratore, il che migliora ulteriormente l’autonomia, soprattutto nel traffico cittadino stop-and-go. In modalità Dynamic, il recupero si sposta dal pedale di guida al pedale del freno e supporta la posizione di frenata sportiva sull’asse anteriore, il che significa che la nuova Alfa Romeo Junior Veloce raggiunge prestazioni di frenata particolarmente elevate.

La nuova Alfa Romeo Junior Veloce è dotata di uno sterzo estremamente reattivo e di un telaio abbassato di 25 millimetri per migliorare la dinamica di guida. Stabilizzatori rinforzati sugli assi anteriore e posteriore contribuiscono a ridurre il rollio della carrozzeria nelle curve ad alta velocità, mentre un impianto frenante sportivo assicura una frenata ottimale. I cerchi in lega da 20 pollici montano pneumatici appositamente progettati per soddisfare le esigenze di un veicolo elettrico ad alte prestazioni.

Gli esterni stravaganti della nuova Alfa Romeo Junior Veloce sono definiti dalla verniciatura bicolore con tetto nero, dai fari full-LED con funzione matrice opzionale, dai cerchi in lega leggera da 20 pollici e dai vetri oscurati dei finestrini posteriori. Gli accenti sono forniti dalle calotte degli specchietti esterni nere e dal logo con il serpente Alfa Romeo (Biscione) sul montante C. Anche le minigonne laterali e il paraurti posteriore hanno dettagli rossi. I colori di carrozzeria disponibili sono Bianco Sempione, Nero Tortona, Rosso Brera, Grigio Arese e Avorio Scala, ciascuno con tetto verniciato nero di serie.

La tecnologia orientata alle prestazioni è completata negli interni di Alfa Romeo Junior Veloce. I sedili di serie in combinazione tessuto/ecopelle nera e rossa, il piccolo volante maneggevole e i comandi posizionati in modo ergonomico in modo ottimale sottolineano la concentrazione sul piacere di guida. Il display della strumentazione digitale da 10,25 pollici nel design “Cannocchiale” cita modelli storici Alfa Romeo, ma è dotato di tecnologia all’avanguardia. Al centro del quadro strumenti dietro al volante, uno schermo TFT completamente digitale da 10,25 pollici (diagonale dello schermo di 26 centimetri) fornisce informazioni, ad esempio, sui dati di guida e del veicolo più importanti, nonché sulle impostazioni dei sistemi di assistenza alla guida.

Un altro punto di forza unico nel segmento è il pacchetto sportivo opzionale per gli interni. Questo contiene sedili avvolgenti dello specialista del motorsport Sabelt con rivestimenti in una combinazione di pelle sintetica Alcantara e aree rivestite in Alcantara sul volante, bracciolo, tunnel centrale e cruscotto. Questo mix unico di materiali sottolinea ulteriormente la sportività ed evoca associazioni con veicoli di segmenti molto più alti.

Un altro display da 10,25 pollici rivolto al conducente è posizionato al centro del cruscotto e viene utilizzato per controllare l’infotainment, la connettività e varie impostazioni del veicolo. Questo touchscreen è dotato di widget, elementi grafici simili a quelli di uno smartphone, e consente un’interazione intuitiva tramite il semplice drag-and-drop. Il display può essere altamente personalizzato. Grazie alla funzione Bluetooth e alle applicazioni Android Auto TM o Apple CarPlay, il sistema multimediale consente la riproduzione wireless degli smartphone compatibili sul monitor nella consolle centrale. Il sistema prevede anche l’assistente vocale virtuale “Hey Alfa”, che sfrutta le funzionalità del software AI ChatGPT.