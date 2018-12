Alfa Romeo: un nuovo video promozionale rilancia la sfida alle rivali tedesche

Alfa Romeo USA ha diffuso un nuovo video sul suo canale ufficiale YouTube. Il video in questione vede come protagonista assoluta l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio impegnata in un tracciato urbano di una caratteristica metropoli americana. Nel video, che dura circa 30 secondi, compaiono anche due rivali tedesche della berlina sportiva di casa Alfa Romeo.

Senza anticiparvi nulla, vi lasciamo alla visione di questo nuovo video promozionale diffuso in questi giorni da Alfa Romeo USA per sostenere la sua Giulia Quadrifoglio.

Questo nuovo video rappresenta un nuovo passo della campagna mediatica con cui, in Nord America, Alfa Romeo punta a sfidare le sue rivali tedesche proponendo un approccio basato sulla sportività senza compromessi, a differenza di quanto avviene con alcune dirette rivali. Ricorderete, nelle scorse settimane, come Alfa Romeo USA abbia già diffuso altri video promozionali in cui si fa una diretta citazione delle rivali tedesche come Mercedes, BMW e Audi.

La casa italiana, infatti, vuole porsi come alternativa concreta alla triade tedesca e non ha intenzione di entrare in contrasto, ad esempio, con le rivali nipponiche che, pur potendo contare su delle ottime auto, non hanno l’appeal per reggere il confronto con Giulia e Stelvio. Nel corso delle prossime settimane possiamo, quindi, aspettarci l’arrivo di nuovi video ufficiali da parte della divisione americana di Alfa Romeo che continueranno a mettere nel mirino le rivali tedesche.

La campagna promozionale di Alfa Romeo USA non si limita al web ma continua, a ritmo alterno, anche sui media americani con l’obiettivo di raggiungere un numero elevato di potenziali clienti. Ricordiamo che, come confermano i recenti dati di vendita, la crescita di Alfa Romeo oltreoceano procede molto bene.