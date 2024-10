Ferrari: concessionario fa causa al cliente per aver venduto la sua Purosangue

La Ferrari di Houston ha avviato un’azione legale contro un ex proprietario di una Ferrari Purosangue, accusandolo di aver infranto un accordo contrattuale che garantiva al rivenditore il diritto di prelazione sul popolare SUV. Nella causa, presentata il mese scorso presso la Harris County District Court, la concessionaria sostiene che il cliente abbia sottoscritto un “Opportunity Agreement” al momento del pagamento del deposito iniziale, accordo che imponeva severe restrizioni sulla vendita del veicolo.

Un concessionario Ferrari in Texas ha intentato causa contro uno dei suoi clienti per aver venduto il suo SUV Purosangue

Secondo i termini dell’accordo, l’acquirente ha accettato di dare alla Ferrari di Houston la prelazione sulla vettura se avesse voluto venderla entro 18 mesi dalla consegna nel giugno 2024, come riportato da Carbuzz. Il rivenditore non avrebbe avuto problemi a trovare una nuova casa per la Ferrari Purosangue, anche se immaginiamo che avrebbe voluto pagare meno di quanto il proprietario del modello avrebbe potuto ottenere vendendola lui stesso a un’altra parte.

Il contratto prevedeva inoltre che, nel caso in cui il cliente avesse venduto la Purosangue a terzi entro i primi 18 mesi, violando così l’accordo, sarebbe stato obbligato a restituire alla Ferrari di Houston il profitto ottenuto dalla vendita e a coprire le spese legali. Sebbene il caso non sia ancora giunto in tribunale, sembra che la legge favorisca la Ferrari, sostenendo anche coloro che avevano realmente il desiderio di acquistare e mantenere il primo modello a quattro porte della casa automobilistica.

La maggior parte degli acquirenti di auto nuove è libera di fare ciò che vuole con i propri veicoli, ma questo non è il primo caso in cui le case automobilistiche o i loro concessionari se la prendono con i proprietari che cercano di rivenderli per trarne profitto. Ford ha fatto causa all’attore e wrestler John Cena dopo che ha venduto la sua supercar GT e Tesla ha minacciato di fare lo stesso con proprietari di Cybertruck che vogliono fare soldi facili. Vedremo dunque cosa succederà al proprietario di questa Ferrari Purosangue.