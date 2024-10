Ferrari mini SUV: sarà questo il suo design?

Ferrari mini SUV è uno di quei modelli di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del cavallino rampante. Già da tempo si dice che, visto il successo di Ferrari Purosangue, possa arrivare un altro SUV di dimensioni più ridotte. Qualcuno addirittura ipotizza che possa trattarsi proprio della famosa prima auto elettrica del cavallino rampante, che come sappiamo arriverà entro la fine del prossimo anno come di recente confermato dal Presidente della Ferrari John Elkann ma anche dall’amministratore delegato della casa di Maranello Benedetto Vigna.

Ecco quale potrebbe essere il design del futuro Ferrari mini SUV che forse vedremo in futuro

A proposito di questo ipotetico Ferrari mini SUV, oggi vi mostriamo un recente render del creatore digitale Salvatore Lepore che immagina così il futuro modello del cavallino rampante fratello minore di Ferrari Purosangue. Come possiamo notare dall’immagine in questione, anche questo veicolo sarebbe in perfetto stile Ferrari anche se si tratterebbe di un veicolo che porterebbe la casa di Maranello in un segmento di mercato fino ad ora inesplorato, ma che potrebbe aumentare e non di poco le immatricolazioni della casa italiana. Questo ovviamente senza mettere a rischio l’esclusività che da sempre la contraddistingue.

Una Ferrari Mini SUV potrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,8 metri ed essere dunque rivale diretta di vetture del calibro di Porsche Macan elettrica. Vedremo se alla fine la Ferrari deciderà per davvero di portare sul mercato un simile modello o se alla fine opterà per altre soluzioni per arricchire la sua gamma.