Citroën e-C3 rivece un altro premio

La Nuova Citroën ë-C3 è stata premiata come “Voiture Verte” dell’anno 2024 dalla giuria di Auto-Moto, celebre rivista francese, nell’ambito del rinomato “Grand Prix Auto-Moto”. Questo riconoscimento celebra l’innovativo contributo della e-C3 alla mobilità elettrica, distinguendosi per la sua combinazione di accessibilità, comfort e uno stile audace.

La Citroën e-C3 si distingue come uno dei modelli di riferimento nella transizione verso la mobilità sostenibile, grazie a un’autonomia superiore a 440 km nel ciclo urbano e alla possibilità di ricarica rapida da 100 kW in appena 26 minuti. Con un prezzo di partenza di 23.900 euro, Citroën ribadisce il suo impegno nel rendere l’elettrico accessibile a un pubblico più ampio, e ha già annunciato una versione ancora più conveniente prevista per il 2025.

I premi attribuiti dalla giuria di Auto-Moto rappresentano il frutto dell’esperienza approfondita della redazione, che, grazie a numerosi test e una vasta conoscenza del settore, assicura decisioni accurate e significative. La Citroën ë-C3 si è affermata per il suo comfort impareggiabile, le sue tecnologie all’avanguardia e il suo approccio innovativo alla mobilità elettrica, sottolineando ancora una volta l’audacia di Citroën nel panorama europeo.

Pierre Leclercq, Responsabile del Design di Citroën, ha ricevuto il Premio d’Argento come “Personalità dell’Anno” 2024, riconoscimento assegnato dalla giuria di Auto-Moto. Questo prestigioso premio celebra il suo eccellente lavoro sulla Citroën C3, dove ha saputo coniugare design intelligente, appeal e accessibilità. Leclercq ha trasformato la C3 in un’auto moderna e accattivante, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio.

«Sono profondamente onorato di ricevere questo premio, che riconosce il lavoro svolto sulla nuova C3. Il nostro obiettivo era realizzare un’auto innovativa e alla portata di tutti, che rappresentasse l’audacia e l’essenza di Citroën, rispondendo alle aspettative di un pubblico vasto», ha commentato Leclercq.