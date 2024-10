Lancia ritorna in Spagna con la nuova Ypsilon

Con il ritorno di Lancia sul mercato spagnolo, si concretizza uno degli eventi più attesi dagli appassionati di auto e prestazioni elevate. Questo momento assume particolare rilevanza grazie alla Lancia Ypsilon, una compatta elettrificata che incarna l’eleganza senza tempo, la tecnologia intuitiva e il dinamismo che hanno sempre definito il marchio.

Con la Lancia Ypsilon, la prestigiosa casa automobilistica italiana certifica il suo ritorno sul mercato spagnolo

La decisione di produrre la Lancia Ypsilon a Saragozza dimostra la fiducia del brand nell’esperienza di questo polo industriale, specializzato nella produzione di auto compatte e pioniere nell’elettrificazione. La competenza del personale e l’alto livello tecnologico dello stabilimento aragonese hanno giocato un ruolo cruciale nella scelta, insieme all’uso dell’80% di energia rinnovabile, che colloca lo stabilimento Stellantis di Saragozza all’avanguardia nell’elettrificazione.

Un altro aspetto che sottolinea l’importanza degli impianti di energia rinnovabile è il fatto che l’energia viene consumata direttamente nel luogo in cui viene prodotta, evitando la necessità di grandi infrastrutture di trasporto e garantendo una maggiore indipendenza energetica per lo stabilimento.

La nuova era di questo storico marchio, famoso per i suoi veicoli innovativi e i successi sportivi, si sviluppa attraverso una rete commerciale in Spagna composta da 10 concessionarie Casa Lancia e 20 centri di assistenza autorizzati. Entro il 2025, questa rete si espanderà fino a includere 20 punti vendita e 30 officine post-vendita, coprendo così le principali città del Paese con personale commerciale specializzato e tecnici esperti nelle più recenti innovazioni della gamma Lancia.

L’anima innovativa della Lancia Ypsilon si manifesta già nel suo design, che introduce per la prima volta su un’auto di serie i codici stilistici del nuovo linguaggio Lancia Pu+RA Design. Questo stile, pensato per creare un’estetica senza tempo, combina tradizione e modernità, ispirandosi ai modelli iconici del marchio e utilizzando un linguaggio di design non convenzionale. Le forme sono costruite attraverso strati sovrapposti che creano intersezioni tra volumi semplici e iconici.

In omaggio all’enorme eredità storica di Lancia, la silhouette della Ypsilon risplende di forme morbide, eleganti, pure e sensuali ereditate da miti come Lancia Aurelia e Flaminia. Nella parte posteriore, i fari rotondi a LED con la tecnologia di illuminazione più avanzata strizzano l’occhio alla Lancia Stratos, mentre il nome del modello in calligrafia che imita la scrittura a mano segue la scia della Fulvia, Flavia o Flaminia. Il frontale nero lucido, che ospita l’innovativo “calice di luce” a LED, si ispira alla Lancia Beta Montecarlo.

La Lancia Ypsilon debutta in Spagna con una gamma articolata in tre versioni, ciascuna pensata per soddisfare esigenze diverse. La versione base, chiamata Ypsilon, è rivolta a un pubblico giovane che apprezza tecnologia avanzata e un design elegante ma senza tempo. Tra le dotazioni di serie figurano un tavolino esclusivo Lancia, un insieme di schermi per un totale di 20,5 pollici, cerchi da 16″, cruise control, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e climatizzatore automatico.

L’allestimento LX è destinato a chi cerca il massimo in termini di prestazioni e dotazioni. Include vetri oscurati, cerchi diamantati da 17″, sedili in velluto, ricarica wireless per lo smartphone sul tavolino, illuminazione interna personalizzabile con 8 colori, e i più avanzati sistemi di sicurezza. Questi ultimi comprendono cruise control adattivo, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e rilevatore di angoli ciechi.

Infine, la versione Cassina Edition, frutto della collaborazione con l’azienda italiana di arredamento Cassina, punta tutto sul comfort, trasformando la Ypsilon in uno spazio abitativo su ruote. Caratterizzata da un esclusivo colore blu e un tavolino Cassina all’interno dell’abitacolo, offre sedili con funzione massaggio e guida autonoma di livello 2, per un’esperienza di guida confortevole e rilassante.

La Lancia Ypsilon è disponibile in una gamma di colori vivaci ed eleganti, come il blu e l’oro, pensati per esaltare ulteriormente il design del veicolo e offrire un’ampia varietà di opzioni per soddisfare le diverse preferenze dei clienti. Le dimensioni compatte e le proporzioni sportive della nuova Ypsilon la rendono un’auto agile, facile da guidare e pratica, con un capiente bagagliaio da oltre 300 litri e 25 litri di spazi di stivaggio all’interno dell’abitacolo.

La storia di Lancia in Spagna inizia ufficialmente nel 1969, quando il marchio sbarcò nel Paese grazie al Gruppo Fiat. Tuttavia, i suoi veicoli erano già presenti sulle strade spagnole grazie a importatori e privati. Negli anni ’80 e ’90, Lancia si è guadagnata una reputazione come marchio di auto sportive, performanti e lussuose, grazie anche ai suoi successi nel mondo dei rally. In quel periodo, era comune vedere figure di spicco come atleti, dirigenti, politici e celebrità al volante di una Lancia.

Nel mondo delle corse, Lancia fece parlare di sé nel 1979, quando il principe georgiano residente in Spagna, Jorge de Bagration, insieme alla moglie Nuria Llopis come copilota, vinse il Campionato Spagnolo Rally a bordo di una Lancia Stratos HF. Due anni dopo, ripeté l’impresa con Victor Sabater. A seguire, Salvador Serviá conquistò il titolo nel 1985 e 1986 con la Lancia Rally 037, mentre Jesús Puras vinse nel 1990 e 1992 con la Lancia Delta Integrale.

Quello fu anche il periodo in cui Lancia dominava il Campionato del Mondo Rally, con dieci titoli conquistati: nel 1974, 1975, 1976, 1983, e poi sei consecutivi dal 1987 al 1992. In quegli anni, Lancia si affermò come il marchio di riferimento nel mondo dei rally, tanto che nel 1993 Carlos Sainz firmò per la squadra.