Niente motore V6 per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

In occasione del Salone dell’auto di Parigi 2024, l’ex numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha rivelato alcune novità relative al futuro della casa automobilisticeadel Biscione. Tra gli argomenti di cui l’ex CEO ha discusso anche quello relativo alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che vedremo nei prossimi anni.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in arrivo nei prossimi anni faranno a meno del motore V6

Jean-Philippe Imparato ha confermato l’arrivo delle nuove versioni di Giulia e Stelvio, previste tra il 2025 e il 2026. Questi modelli avranno come loro principali caratteristiche un “design eccezionale” e un “elevato livello di elettrificazione”. Il dirigente di Stellantis ha evidenziato che l’azienda sta concentrando i propri sforzi su vari progetti legati all’elettrificazione, come i “range extender” e i sistemi ibridi a 48 volt.

Tuttavia, è stata esclusa l’adozione di motori a 6 cilindri per le future Alfa Romeo. Si era discusso in passato dell’utilizzo dei motori a 6 cilindri in linea e biturbo della famiglia Hurricane, prodotti da Stellantis dal 2021 a Santillo in Messico, ma Imparato ha chiarito che “le future vetture del Biscione, semplicemente, non li utilizzeranno”.

Oltre che delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Imparato ha parlato anche di altro. L’ex numero uno di Peugeot ha anche confermato che per le auto elettriche è un momento difficile a causa del costo maggiore di oltre il 40% rispetto alle auto con motore a combustione e dunque occorre capire come si evolverà la situazione. Il francese ha anche confermato il ritorno del Biscione nel segmento E nel 2027 con un SUV di lusso. Su questo modello però la parola finale spetterà al nuovo amministratore delegato della casa automobilistica milanese Santo Ficili.