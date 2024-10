Stellantis deciderà il futuro degli impianti del Regno Unito nelle prossime settimane

Stellantis è prossima a prendere una decisione riguardo al suo futuro nel Regno Unito, dopo aver dialogato a lungo con il governo sulla normativa relativa alla vendita di veicoli a emissioni zero, ha dichiarato il CEO Carlos Tavares. A giugno, il proprietario del marchio britannico Vauxhall aveva avvertito che stava considerando la possibilità di spostare la produzione altrove, poiché la normativa in questione non risultava sostenibile. Lunedì, Tavares ha dichiarato a Bloomberg Television che il governo sta stabilendo un obiettivo per le vendite di veicoli elettrici a batteria che è circa il doppio della domanda “naturale”.

Nelle prossime settimane Stellantis prenderà una decisione sul futuro delle sue fabbriche nel Regno Unito

Se i governi in Europa vogliono che Stellantis venda un mix di veicoli elettrici superiore ai livelli di domanda naturale, “devono contribuire a stimolare la domanda”, ha affermato Tavares, sottolineando che l’azienda ne ha discusso con il Regno Unito per diversi mesi.

“Stiamo raggiungendo un punto in cui dobbiamo prendere una decisione, e ciò accadrà nelle prossime settimane”, ha affermato. Il Regno Unito ha introdotto un mandato a partire da quest’anno che richiede che il 22 per cento delle vendite di auto nuove di ogni produttore sia a zero emissioni, con tale soglia che salirà all’80 per cento nel 2030. Per i furgoni, il 70 per cento delle nuove vendite deve essere elettrico entro la fine del decennio.

Le case automobilistiche potrebbero incorrere in sanzioni fino a 15.000 sterline per ogni veicolo se non raggiungono gli obiettivi stabiliti. Tuttavia, hanno la possibilità di evitare queste multe partecipando a un programma di scambio di crediti, che consente loro di recuperare eventuali carenze negli anni successivi. L’allerta di Tavares arriva in concomitanza con la pianificazione da parte del nuovo governo del Regno Unito di un summit sugli investimenti, progettato per attrarre investitori stranieri nel Paese.

Stellantis produce piccoli furgoni elettrici per i suoi marchi Vauxhall, Citroën, Peugeot, Opel e Fiat presso il suo sito di Ellesmere Port, in seguito a un investimento di 100 milioni di sterline per trasformare la fabbrica in un impianto esclusivamente elettrico l’anno scorso. L’azienda produce anche furgoni di medie dimensioni a Luton, vicino a Londra.