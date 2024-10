Carlos Tavares non esclude ulteriori tagli ai posto di lavoro in Stellantis

Possibili futuri tagli di posti di lavoro in Stellantis? L’amministratore delegato Carlos Tavares, intervistato da radio Rtl al Salone dell’Auto di Parigi, ha affermato: “Non escludo nulla” quando gli è stata posta la questione riguardante eventuali riduzioni di personale nell’azienda.

Carlos Tavares non esclude che in futuro vi possano essere altri tagli ai posti di lavoro all’interno di Stellantis

“La salute finanziaria di Stellantis non dipende solo dai tagli di posti di lavoro, ma anche da molte altre cose come immaginazione, intelligenza e innovazione. È ciò che stiamo perseguendo”, ha dichiarato il CEO Carlos Tavares, sottolineando che i tagli non rappresentano il fulcro della strategia aziendale.

Carlos Tavares ha affermato che “il cuore della nostra riflessione strategica” non ruota attorno ai tagli di posti di lavoro. Invece, l’obiettivo principale è rendere i clienti soddisfatti, puntando sulla qualità dei prodotti, sull’innovazione tecnologica e su una mobilità pulita e accessibile.

La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Stellantis ha avuto un incontro con le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Attualmente è in corso il processo per la ricerca di un successore per il CEO.

Tuttavia, le dichiarazioni di Tavares non hanno convinto i sindacati, che accusano i vertici del gruppo per il crollo della produzione. Hanno quindi confermato lo sciopero in tutti gli stabilimenti italiani e organizzato una manifestazione a Roma per venerdì prossimo.

La Lega ha espresso forti critiche nei confronti di Carlos Tavares, definendo le sue dichiarazioni sui possibili licenziamenti come “sconcertanti”. In un comunicato, il partito ha sottolineato l’urgenza di un’operazione verità riguardo ai miliardi di euro ricevuti da Stellantis, evidenziando come tali fondi abbiano portato a utili per i dirigenti, investimenti all’estero e dolorosi tagli in Italia. La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha promesso di portare alla luce questo scandalo in tutta la sua gravità.