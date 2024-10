Stellantis presenta al Salone di Parigi 2024 in anteprima una gamma completa di nuovi veicoli

L’energia elettrica regna negli stand Citroën, Peugeot e Alfa Romeo al Motor Show di Parigi 2024, mentre i marchi Stellantis presentano nelle loro gamme nuovi veicoli elettrificati e avanzati, offrendo ai clienti un’ampia scelta di opzioni per soluzioni pulite, mobilità sicura e conveniente.

I marchi Stellantis al Motor Show di Parigi incarnano l’impegno costante dell’azienda verso una mobilità pulita, sicura e conveniente

Per completare questo trio di marchi iconici, Leapmotor International fa il suo debutto al Motor Show di Parigi. Questa joint venture innovativa, guidata da Stellantis, mira a portare veicoli convenienti e ad alta tecnologia della casa automobilistica cinese Leapmotor sui mercati globali al di fuori della Cina. Il Motor Show di Parigi è il teatro dell’anteprima mondiale del SUV compatto B10, l’ultima aggiunta alla gamma di veicoli in espansione di Leapmotor.

“Nonostante le difficoltà globali, i consumatori continuano a scegliere marchi che offrono veicoli rispettosi dell’ambiente che combinano prestazioni, stile e un’esperienza di guida eccezionale”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Stiamo affrontando le sfide future e riconoscendo la grande responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri clienti in tutto il mondo, nei confronti della Francia e nel fornire una mobilità pulita, sicura e conveniente. »

Stellantis attualmente produce 12 veicoli elettrici nei nostri cinque stabilimenti di assemblaggio in Francia, supportati dai nostri sette stabilimenti di componenti.

I prodotti annunciati alla fiera di quest’anno includono: Anteprima mondiale della Peugeot E-408, che amplia la gamma BEV del Marchio a 12 veicoli. I visitatori potranno anche scoprire le versioni a lungo raggio dei SUV Peugeot E-3008 (700 km) e Peugeot E-5008 (668 km), ora disponibili su ordinazione.

Citroën inizia una nuova era presentando quattro nuovi modelli. Il lancio della Citroën C4 e della e-C4 festeggia anche i quattro anni del veicolo di micromobilità Ami presentando la nuovissima Ami, un avventuroso concetto “Buggy Vision” e una spettacolare torre.

Alfa Romeo presenta in anteprima mondiale la compatta sportiva Junior Ibrida da 136 cavalli. Con Elettrica, disponibile in due versioni di potenza, 156 CV e Veloce da 280 CV, Alfa Romeo offre la gamma più ampia per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Questa anteprima mondiale è uno dei momenti salienti di un percorso espositivo che prevede anche la presentazione del Tonale 2025.

Oltre all’anteprima mondiale del SUV B10, l’esposizione di Leapmotor include il T03, un veicolo elettrico urbano compatto del segmento A con spazio interno del segmento B, il C10, un D-SUV elettrico progettato per i consumatori moderni ed esigenti. entrambi disponibili per l’ordine presso selezionati rivenditori Stellantis in Europa – e il SUV C16, caratterizzato da architettura da 800 volt e funzionalità di ricarica rapida.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, discuterà anche delle sfide legate alla fornitura di una mobilità pulita, sicura e conveniente in un discorso pronunciato al Summit Automotive di Parigi martedì 15 ottobre. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e LinkedIn della PFA.

Le gamme elettrificate dei marchi Stellantis in mostra al Motor Show di Parigi supportano le ambizioni del piano strategico Dare Forward 2030 , tra cui: Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, con una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio entro il 2030 rispetto ai dati del 2021. Fissare un obiettivo di vendita del 100% di autovetture elettriche (BEV) in Europa e del 50% di autovetture e veicoli elettrici leggeri (BEV) negli Stati Uniti entro la fine di questo decennio. Offrire più di 75 BEV e raggiungere vendite globali annuali di 5 milioni di veicoli elettrici entro il 2030.