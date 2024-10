Nuova Ferrari F40: secondo Top Gear potrebbe tornare per davvero

La nuova Ferrari F40, che secondo molti non vedrà mai la luce, potrebbe invece tornare per davvero. La celebre creazione di Nicola Materazzi, potrebbe fare il suo ritorno nella gamma del cavallino rampante, secondo quanto scrive il magazine britannico Top Gear, che ha incluso un’ipotesi grafica del modello sulla copertina del suo ultimo numero. Il magazine dedica anche ampio spazio al futuro della casa automobilistica di Maranello. Tuttavia, è importante notare che Ferrari non ha ufficializzato il ritorno di questo iconico modello, ma è possibile che Top Gear abbia informazioni che lo abbiano indotto a “annunciare” una nuova F40.

Secondo Top Gear la nuova Ferrari F40 potrebbe davvero tornare nella gamma del cavallino rampante

Top Gear ha incaricato il designer Avarvarii di creare una reinterpretazione grafica della nuova Ferrari F40 che noi vi avevamo mostrato nei giorni scorsi. Dopo aver presentato la sua visione per la BMW X5 Neue Klasse, ha “messo su carta” un’idea per celebrare il 40esimo anniversario della Rossa in chiave moderna. Il risultato è convincente, richiamando elementi iconici del passato, come i finti fari pop-up, il cofano lungo, l’ala prominente e le due prese d’aria a forma di freccia sul muso, insieme alle scalanature verticali sul retro.

L’azienda di Maranello è nota per non riproporre i modelli storici, e le critiche ricevute da Lamborghini per la nuova Countach potrebbero dissuadere Ferrari dal seguire questa strada. Tuttavia, Top Gear è convinta che un giorno una nuova Ferrari F40 potrebbe effettivamente lasciare il cancello di Maranello, riportando in vita un classico rivisitato. Vedremo se nei prossimi mesi ci saranno notizie a proposito del clamoroso ritorno nella gamma del cavallino rampante o se alla fine il tutto si rivelerà totalmente infondato.