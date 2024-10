DS 3 è un punto di riferimento in termini di sostenibilità ed elettrificazione

DS 3 è il modello più compatto di DS Automobiles, con un design unico e un’offerta di motori elettrificati che includono una mobilità 100% elettrica a zero emissioni e i vantaggi della tecnologia Hybrid. Se il design, la cura dei dettagli e l’utilizzo di tecniche provenienti dal savoir-faire del lusso francese sono tratti distintivi di questo modello all’interno dei SUV premium del segmento B, la sostenibilità deve essere considerata un elemento distintivo di questo autentico compendio di stile, raffinatezza e tecnologia.

La DS 3 Hybrid unisce un motore termico e tutta l’esperienza DS in Formula E, grazie al suo motore elettrico da 48 V

Quando si parla di rispetto dell’ambiente e di alte prestazioni, il grande punto di riferimento è la DS 3 E-TENSE, un’auto 100% elettrica che si distingue per l’elevato livello di comfort. È comoda sia in città, date le sue dimensioni, che per i lunghi viaggi, con la sua grande comodità e facilità di guida. Il suo propulsore ha un motore elettrico da 115 kW (156 CV) con una coppia di 260 Nm, collegato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh e un sistema di recupero dell’energia durante la decelerazione e la frenata. Questa tecnologia, sviluppata dall’esperienza di DS Performance nella Formula E FIA, è in grado di recuperare fino al 25% dell’energia spesa dal veicolo e trasformarla in chilometri di autonomia extra. Questo SUV ottimizza i vantaggi della sua tecnologia elettrica per caratteristiche eccezionali, come un’autonomia di 399 km WLTP.

Poiché l’elettrificazione non è incompatibile con le prestazioni o il piacere, la DS 3 E-TENSE permette di scegliere tra tre modalità di guida: ECO per massimizzare l’autonomia, Normale, per godere quotidianamente del massimo comfort, e Sport, che privilegia la dinamica sensazioni grazie alla coppia extra.

A questa versione “zero emissioni” della gamma si è recentemente aggiunta la tecnologia ibrida, che abbina le prestazioni di un motore termico a una riduzione dei consumi fino a quasi il 20% (omologazione WLTP) rispetto a un motore a benzina da 130 CV cambio automatico. In questo motore la gestione della batteria è completamente automatizzata. Si ricarica in base alla frenata e alla decelerazione, senza bisogno di essere collegato alla presa di corrente.

Oltre ad assumere il pieno controllo in situazioni come l’avviamento o la manovra, il motore elettrico ha anche l’autonomia per funzionare da solo, con la silenziosità, il comfort senza eguali e la guida fluida che caratterizzano la mobilità elettrica. Nella guida urbana di diversi chilometri, la tecnologia HYBRID consente di guidare in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo con un risparmio fino al 38% nei consumi.

Su strada, la combinazione di benzina ed energia elettrica garantisce efficienza e flessibilità. Il motore elettrico fornisce una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e, in caso di brusche accelerazioni, un aumento di potenza, consentendo maggiori prestazioni con consumi ridotti.

Rispetto alla DS 3 con motore benzina Automatico da 130 CV, nel ciclo combinato di omologazione WLTP, questi progressi si traducono in un guadagno di quasi il 20% in termini di efficienza (1,2 litri di carburante in meno necessari per percorrere 100 chilometri) e una riduzione da 27 grammi per chilometro di CO2 (o 19%) a 112 grammi per chilometro di CO2. In città la riduzione dei consumi arriva fino al 38%.

Dotata di tecnologie spettacolari, la DS 3 introduce i suoi occupanti in una nuova era, con elementi come i proiettori DS Matrix LED Vision, le maniglie delle porte retrattili che si aprono automaticamente e una posizione di guida completamente digitale. Una modernità che va di pari passo con un grande comfort, una grande quantità di dotazioni di sicurezza e un’ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida che incorporano la guida autonoma di livello 2, il tutto con un comfort e un’acustica senza precedenti.

Al volante, il DS Drive Assist rappresenta un passo avanti verso la guida autonoma. Grazie al radar e alla telecamera di bordo, si adatta alle condizioni del traffico: segue automaticamente il percorso scelto dal conducente all’interno della propria corsia e adatta automaticamente la velocità per rispettare la distanza di sicurezza fino all’arresto completo, se necessario. Il conducente può prendere il controllo in qualsiasi momento. È molto utile in caso di ingorghi o in autostrada.

Poiché con la sicurezza non si gioca, la DS 3 propone anche equipaggiamenti all’avanguardia, come la frenata automatica d’emergenza (Active Safety Brake), che rileva pedoni, ciclisti, ecc., anche di notte. In caso di emergenza il veicolo può frenare senza alcun intervento da parte del conducente.

Per raggiungere senza problemi la tua destinazione anche nelle città più caotiche, dispone delle ultime evoluzioni del sistema DS Connect Nav che indica le migliori alternative in tempo reale, tenendo conto dello stato del traffico e delle condizioni meteorologiche. Inoltre, ci si potrà occupare anche di trovare parcheggi e punti di interesse lungo il percorso.

Attraverso l’interfaccia DS Iris System, DS 3 introduce l’intelligenza artificiale generativa ChatGPT nel mondo automobilistico. Come in una conversazione o interazione tra esseri umani, le possibilità e le variazioni sono quasi infinite. Grazie a questa tecnologia, il cliente può ottenere un aiuto immediato per ogni tipo di domanda, esigenza o attività. Dal conoscere i monumenti più importanti della città che visiterai, al vedere quale area di servizio ha le migliori recensioni, alla lista della spesa o al pensiero di un messaggio di congratulazioni o di un regalo. Basta dire “OK IRIS” o premere un pulsante sul volante e chiedere.