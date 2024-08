Leapmotor C10 e T03, i nuovi modelli elettrici avvistati a Torino

A partire da settembre, Stellantis introdurrà i primi modelli di Leapmotor in diversi Paesi europei. Tra questi paesi, ovviamente, troveremo anche un altro mercato importante, quello relativo all’Italia. Anche se i dettagli della distribuzione e della vendita nel nostro Paese non sono ancora del tutto chiari, il gruppo Stellantis sta accelerando i preparativi per il lancio del marchio cinese nel mercato europeo.

Stellantis ha recentemente investito 1,5 miliardi di euro per acquisire circa il 20% delle azioni di Leapmotor. Le vendite avranno inizio in nove mercati europei, tra cui economie importanti come Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. È già confermato che un primo lotto di vetture Leapmotor è in viaggio dalla Cina verso l’Europa.

Riguardo agli arrivi del marchio in Italia, i primi due modelli elettrici di Leapmotor che saranno messi in commercio sono il SUV C10 e la city car T03. In effetti, qualche avvistamento c’è già stato. Alcuni veicoli sono stati avvistati vicino allo stabilimento Mirafiori di Torino, testimoniati da alcune foto spia, condivise sui social da Walter Vayr, che mostrano i due modelli su strada, anche se le foto mostrano solo la parte posteriore.

Insomma, tutto sarebbe pronto per questo debutto ufficiale dei primi modelli Leapmotor, considerato come il nuovo marchio (cinese) entrato nel Gruppo Stellantis. In particolare, la T03, che sarà probabilmente proposta a un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro, sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia.

Quando arriverà anche l’annuncio ufficiale, potremo scoprire tutti i dettagli delle versioni europee del SUV C10 e della T03 di Leapmotor. Sarà interessante anche vedere i prezzi ufficiali di questi due modelli, su cui Stellantis starebbe puntando molto, specie per competitività e accessibilità. In passato, il gruppo ha sottolineato che il C10 si basa sull’architettura LEAP 3.0 sviluppata da Leapmotor e promette un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP. La T03, di cui si è parlato molto, avrà un’autonomia di 265 km.

In Cina, la piccola elettrica è proposta con diverse motorizzazioni, ma non è ancora se le stesse proposte saranno disponibili anche in Europa. Nel corso dei prossimi tre anni, Stellantis prevede di lanciare almeno un nuovo modello Leapmotor, garantendone uno nuovo ogni anno. La joint venture Leapmotor International, guidata da Stellantis, ha l’obiettivo di aumentare il numero di punti vendita in Europa, con l’obiettivo di ben 500 punti aperti e attivi entro il 2026.