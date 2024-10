Ferrari Challenge Europa: saranno oltre 80 i piloti all’ultimo round

Dopo aver attraversato i principali circuiti automobilistici europei iniziando dal Mugello, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe arriva ad Imola per concludere la stagione. Sebbene i titoli di quattro delle cinque classi siano già stati assegnati, le due gare in Romagna decideranno il vincitore del Trofeo Pirelli Am, con una competizione ancora aperta tra giovani promettenti. Questo evento servirà anche come preparazione finale per le prove che si terranno domenica 20 ottobre per determinare i campioni delle Finali Mondiali.

Oltre 80 piloti saranno protagonisti all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a dimostrazione di una stagione che ha segnato nuovi record di partecipazione, con almeno 60 iscritti per ciascun round e oltre 70 partecipanti sia al Mugello che al Paul Ricard. La serie, la più storica e prestigiosa nel panorama dei monomarca, giunta alla sua trentaduesima edizione, ha visto i concorrenti sfidarsi in cinque classi: quattro dedicate alla nuova 296 Challenge, la nona vettura del campionato del Cavallino Rampante, e una con le 488 Challenge Evo ancora in pista.

Dopo l’apertura al Mugello, il Ferrari Challenge ha fatto tappa a Balaton, diventando la prima serie internazionale a correre sul nuovo circuito ungherese. L’estate è stata segnata da un trittico mediterraneo con i round di Jerez, Portimão e Le Castellet, dove Fabrizio Fontana (Formula Racing) è stato incoronato il primo campione dell’anno, vincendo il Trofeo Pirelli 488. A settembre, sull’iconico tracciato del Nürburgring in Germania, sono stati assegnati altri tre titoli: Giacomo Altoè (Emil Frey Racing) ha conquistato il Trofeo Pirelli, Henry Hassid (Kessel Racing) la Coppa Shell e Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) la Coppa Shell Am.

Nel Trofeo Pirelli Am, la lotta per il titolo è ancora aperta tra Claus Zibrandtsen (Formula Racing), protagonista di un’impressionante serie di vittorie durante l’estate, e Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), che con i risultati ottenuti al Nürburgring è riuscito a mantenere viva la sfida fino all’ultima tappa di Imola.