Stellantis Pro One è leader nel mercato portoghese 

Stellantis Pro One entra nell’ultimo trimestre del 2024 con una leadership indiscussa nell’esigente mercato commerciale leggero portoghese. Nei primi nove mesi dell’anno, i Veicoli Commerciali dei marchi Peugeot, Citroën, Opel e Fiat Professional hanno totalizzato 10.498 unità vendute nel nostro Paese, che corrispondono ad una quota di mercato molto importante pari al 44,4 per cento (dati ACAP).

Nei primi 9 mesi dell’anno Stellantis Pro One conquista il 44% del mercato dei veicoli commerciali in Portogallo

Questi risultati all’inizio dell’ultimo trimestre dell’anno coincidono con l’avvio della produzione in serie, questa settimana, di veicoli elettrici presso il Centro di Produzione Stellantis a Mangualde. È la prima fabbrica in Portogallo a produrre veicoli elettrici a batteria su larga scala, il che rafforza l’impegno di Stellantis per la decarbonizzazione del settore dei trasporti in Portogallo.

Lo scorso settembre, le vendite di Stellantis Pro One Commercial Vehicles hanno evidenziato una crescita importante nel mercato nazionale, totalizzando 1.065 unità vendute, corrispondenti ad una quota di mercato del 44,6 per cento, in altre parole, una progressione importante rispetto al 38,2 per cento registrato a settembre 2023.

La performance di Stellantis Pro One da inizio anno è dovuta all’eccellente offerta di prodotti e servizi dei suoi quattro marchi, con Peugeot leader del mercato portoghese con una quota del 17,1 per cento, e Citroën, Opel e Fiat Professional che si posizionano rispettivamente in 4a, 5a e 6a posizione in classifica.

In termini di modelli, i due furgoni più venduti sul mercato nazionale sono i veicoli Stellantis Pro One – entrambi prodotti in Portogallo – ovvero il Peugeot Partner , con 3.268 unità e una quota del 13,8 per cento nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, e il Citroën Berlingo Van, con 1.752 vendite e una quota del 12,4 per cento. Da segnalare anche l’ Opel Combo – prodotto sempre a Mangualde -, che è il quarto Veicolo Commerciale più venduto, con 1.373 unità immatricolate e una quota del 6,2 per cento.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri 100 per cento elettrici e considerando il mercato accumulato da gennaio a settembre, Stellantis Pro One è il più grande driver dell’elettrificazione , garantendo la leadership di mercato e praticamente un terzo del volume delle vendite: 547 immatricolazioni di furgoni 100% elettrici e una quota del 32 per cento.

Questa notevole leadership, sia nei furgoni elettrici a batteria che a combustione interna, è possibile solo grazie alla fiducia che aziende e professionisti ripongono in modelli che garantiscono affidabilità, versatilità e robustezza, e che si evolvono da decenni dal punto di vista tecnologico così adattandosi alle più svariate esigenze.

Lo dimostra anche la leadership di Stellantis nei diversi segmenti di fornitura. Fiat Fiorino è leader tra i furgoni con una quota significativa del 41,9 per cento, Peugeot Partner e Citroën Berlingo Van sono i due più venduti nel segmento dei furgoni compatti con quote rispettivamente del 28,2 per cento e del 15,1 per cento. Nello stesso segmento – il più importante del Portogallo -, Opel Combo si assicura la quarta posizione con una quota dell’11,9 per cento e Fiat Doblò è settima con il 5,6 per cento. Tra i grandi furgoni, il Fiat Ducato si assicura un posto nella top 3 a livello nazionale con una quota dell’11,4 per cento.