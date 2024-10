Stellantis Pro One affronta l’ultimo trimestre dell’anno guidando il mercato spagnolo dei veicoli commerciali

L’ultimo tratto dell’anno inizia con Stellantis Pro One, leader del mercato spagnolo. I suoi veicoli commerciali, commercializzati in Spagna con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, rappresentano più di un terzo del mercato, precisamente il 35,3 per cento e 43.445 immatricolazioni accumulate nei primi tre trimestri del 2024.

Alla fine del terzo trimestre del 2024 (Q4), Stellantis Pro One rimane in prima posizione nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Il mese di settembre è stato positivo per il Gruppo: Stellantis Pro One ha visto le proprie vendite crescere del 46 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in un mercato che cresce del 16 per cento. Ha chiuso il 30 con 5.783 immatricolazioni e una quota del 44,5 per cento. Parte di queste cifre sono dovute al successo di Citroën e Peugeot durante questo mese.

Citroën torna al primo posto della classifica con 2.074 unità immatricolate (il 70 per cento in più rispetto a settembre 2023) e una penetrazione del 16 per cento. Il Citroën Berlingo è stato il veicolo commerciale più venduto nel mese di settembre, con 1.421 immatricolazioni e una quota del 10,9 per cento. Il marchio del Leone sale sul terzo gradino del podio con 1.743 immatricolazioni, il 48 per cento in più rispetto a un anno fa, e il 13,4 per cento del mercato.

Stellantis Pro One dispone della gamma più completa di veicoli commerciali 100 per cento elettrici sul mercato. Un benchmark che mantiene il primo posto nel cumulato con una quota del 37,1 per cento. A settembre il Gruppo ha raggiunto una penetrazione nel mercato commerciale pari al 38,6 per cento.

In Spagna, Stellantis non solo vende con successo veicoli commerciali nel Paese, ma li produce anche. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia di aziende e liberi professionisti nei modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, si evolvono da decenni sia nella tecnologia che nelle caratteristiche per adattarsi alle loro richieste. A questo pubblico tradizionale si aggiungono sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o per godersi momenti di svago.