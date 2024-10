Leapmotor: nominato il brand manager per l’Italia

Mathieu Ammassari, manager romano con oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, è stato nominato nuovo Brand Manager di Leapmotor in Italia. Dopo un’importante carriera come Direttore Vendite di Citroen, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in PSA e successivamente in Stellantis, occupandosi di marketing, vendite e sviluppo rete. Ha lavorato anche per Opel, dove ha contribuito al consolidamento delle strategie commerciali e di rete. La sua esperienza internazionale si è ulteriormente arricchita durante un periodo di lavoro in Svizzera.

Con il suo ingresso in Leapmotor, Mathieu Ammassari guiderà il debutto del marchio in Italia, un passo fondamentale per l’espansione di Leapmotor International in Europa. Il suo obiettivo sarà costruire una solida rete di distribuzione e promuovere la gamma di veicoli elettrici del brand, adattandosi alle specificità del mercato italiano. Ammassari riporterà a Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia, e sarà responsabile di tutte le operazioni commerciali e di marketing di Leapmotor nel Paese.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Leapmotor ha ufficialmente dato il via agli ordini per le sue due auto in Europa. Si tratta della city car T03 e del SUV C10. La prima viene venduta ad un prezzo di a 18.900 euro mentre la seconda a partire da 36.400 euro. Cresce la curisiotà di sapere quella che sarà l’accoglienza di questo brand da parte dei clienti italiani.