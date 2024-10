Leasys UK fornirà servizi di gestione degli incidenti e sicurezza della flotta ai propri clienti aziendali

Leasys UK, azienda leader nel settore del leasing operativo multimarca, ha stretto una partnership con FMG, il pluripremiato e principale fornitore di servizi di gestione degli incidenti end-to-end del Regno Unito, per offrire servizi di gestione degli incidenti e sicurezza della flotta ai propri clienti aziendali. Disponibili come servizio combinato o separatamente, le nuove offerte saranno accessibili ai clienti di flotte aziendali con 25 o più veicoli, potenziando la soluzione completa del brand di Stellantis per la gestione della flotta.

Leasys UK ha stretto una partnership con FMG per offrire servizi di gestione degli incidenti ai propri clienti aziendali

Il nuovo servizio Accident Management fornisce una soluzione end-to-end completa, che include un pacchetto completo di reporting operativo, comunicazioni semplificate, fornitura di veicoli di soccorso e riparazioni rapide ed efficaci. Il servizio funziona anche con flotte autoassicurate, il che significa che i clienti possono mantenere la copertura e continuare con il loro programma assicurativo esistente.

Con l’esperienza del cliente come obiettivo principale per Leasys, il servizio completo di gestione degli incidenti allevia il carico amministrativo spesso dispendioso in termini di tempo per i clienti che devono gestire le conseguenze degli incidenti. L’accesso alla Leasys Driver Helpline semplifica inoltre il processo di segnalazione di un incidente senza dover informare i gestori della flotta, mentre una piattaforma online consente ai clienti di monitorare rapidamente e facilmente lo stato di riparazione del proprio veicolo o della propria flotta.

Progettato per supportare i clienti nei requisiti di salute e sicurezza e di responsabilità sociale d’impresa (CSR), il nuovo servizio Fleet Safety sfrutta la tecnologia telematica per gestire i rischi, migliorare la sicurezza dei conducenti e ridurre il rischio di incidenti. Il servizio include: Una soluzione completa per la sicurezza del conducente, che fornisce ai gestori delle flotte un quadro completo della sicurezza dei loro veicoli. Una piattaforma online con accesso semplice, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai dati sullo stato dei conducenti e dei veicoli.

Report personalizzati con analisi dettagliate sulle modalità di utilizzo dei veicoli da parte dei conducenti, tra cui velocità, frenata, tempi di percorrenza e posizione. I dati del servizio Fleet Safety possono essere utilizzati per informare dettagliatamente i clienti su quali conducenti e veicoli trarrebbero vantaggio dal passaggio a un veicolo elettrico (EV), nell’ambito del modulo di idoneità EV del servizio.

Inoltre, la funzionalità di monitoraggio, intervento e formazione del comportamento del conducente offre misure di prevenzione per ridurre i rischi stradali e migliorare la sicurezza del conducente, consentendo ai clienti di monitorare le prestazioni del conducente e di implementare la formazione su eventuali problemi identificati. Coprendo l’intero spettro di veicoli della flotta, il servizio può essere integrato anche con i veicoli della “flotta grigia” (veicoli di proprietà dei dipendenti utilizzati per scopi lavorativi, esclusi gli spostamenti casa-lavoro), consentendo ai clienti di valutare tutti i loro veicoli secondo necessità ai fini della CSR.

Matthew Boswell, amministratore delegato di Leasys UK, ha commentato : ” Siamo entusiasti di lanciare i nostri nuovi servizi completi di gestione degli incidenti e sicurezza della flotta in partnership con FMG, mentre espandiamo ulteriormente la nostra offerta per i clienti aziendali. Con soluzioni progettate per ridurre al minimo i rischi e massimizzare la sicurezza e l’efficienza, i servizi combinati supporteranno i clienti tramite un approccio di gestione degli incidenti personalizzato e conveniente per la sicurezza della flotta”.

Dave Parry, Direttore commerciale di FMG, ha affermato : “Siamo lieti di supportare Leasys con questa soluzione integrata lungimirante che ottimizza la comodità e la sicurezza del conducente collegando insieme due componenti chiave della proposta di FMG, i nostri servizi di gestione degli incidenti e riduzione dei rischi. Non vediamo l’ora di ridurre al minimo i rischi e di sbloccare un valore maggiore per i clienti di Leasys”.