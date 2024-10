La fabbrica Stellantis di Mangualde ha avviato oggi la produzione in serie di veicoli elettrici

Un momento storico: il Centro di Produzione Stellantis Mangualde ha avviato oggi la produzione in serie dei veicoli 100% elettrici Citroën ë-Berlingo ed ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo-e e Peugeot E-Partner ed E-Rifter, nelle versioni Passenger e Light Commercial, rivolto ai mercati nazionali ed esteri.

Oggi, presso Stellantis Mangualde, è iniziata la produzione in serie dei modelli passeggeri e commerciali leggeri 100% elettrici

Grazie a un investimento di 119 milioni di euro, ottenuto attraverso una delle agende di mobilitazione per l’innovazione aziendale di cui Stellantis Mangualde è leader – il progetto “GreenAuto” -, questo importante centro di produzione nazionale diventa la prima fabbrica, in Portogallo, a produrre veicoli passeggeri elettrici a batteria di grande serie e veicoli commerciali leggeri.

Con questo avvio della produzione, i clienti nazionali, privati ​​e aziende, potranno, per la prima volta, acquistare e beneficiare di veicoli elettrici “Made in Portugal” in grande serie, contribuendo allo stesso tempo all’economia, al prodotto interno lordo e alla mobilità sostenibile in Portogallo.

All’avanguardia in termini di innovazione, Stellantis e il suo Centro Mangualde mettono i prodotti migliori e più avanzati al servizio dei clienti, investendo nella decarbonizzazione e fornendo una mobilità sicura, accessibile e rispettosa dell’ambiente.

Dalla linea Mangualde Factory arriva una gamma completa di otto veicoli elettrici di quattro marchi del Gruppo: le versioni Passeggero e Commerciale Leggero Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo-e e Peugeot E-Partner ed E-Rifter.

Ricordiamo che lo scorso luglio, anticipando di quasi un anno i piani iniziali del Gruppo, il Centro di Mangualde ha avviato la produzione delle prime unità pre-serie di nuovi veicoli 100% elettrici. L’evento è stato presieduto da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e assistito da Sua Eccellenza. il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, il Ministro dell’Economia, Pedro Reis, e la Segretaria di Stato per la Salute, Ana Margarida Povo, tra gli altri ospiti.

In un momento di svolta importante, e riflettendo l’impegno di Stellantis per la mobilità sostenibile nel Paese, la Fabbrica Mangualde ha realizzato trasformazioni significative nella sua area industriale, sia nel settore dell’assemblaggio che in quello della ferramenta . Il clou più grande è la creazione di una nuova catena di montaggio delle batterie per i veicoli elettrici lì prodotti. L’area di oltre 800 mq ha portato alla creazione di 63 nuovi posti di lavoro e ad una formazione specifica per l’intero team tecnico.

Nei primi nove mesi dell’anno, questo importante centro industriale dell’interno del Paese ha prodotto 63.400 veicoli. In Portogallo Stellantis detiene una leadership senza pari, sia nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 45 per cento nei primi 10 mesi dell’anno, sia nel mercato dei furgoni 100% elettrici, con una quota di mercato del 32 per cento.

Il Centro di produzione di Mangualde è un pilastro nel raggiungimento dell’ambizione di leadership globale della business unit Stellantis ProOne, dedicata ai veicoli commerciali leggeri, e anche nella sua strategia di elettrificazione delle offerte dei marchi.

Essendo una delle sette attività in crescita del piano strategico “Dare Forward 2030 ”, la missione di Stellantis Pro One è quella di guidare il mercato dei veicoli commerciali, attraverso soluzioni globali eccezionali per i diversi marchi venduti, nell’ambito dell’ambizione dell’azienda di raggiungere emissioni di carbonio nette con emissioni neutre entro il 2038, in tutte le attività, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti.

Anche l’elettrificazione del Centro di Produzione Stellantis di Mangualde contribuisce al perseguimento degli ambiziosi obiettivi definiti in questo piano strategico, puntando alla leadership indiscussa nel processo di elettrificazione e, attraverso di essa, alla leadership nel business dei veicoli commerciali a livello mondiale.