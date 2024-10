Carlos Tavares in audizione in Parlamento l’11 ottobre

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares interverrà la prossima settimana presso la commissione parlamentare attività produttive sulle prospettive della produzione della casa automobilistica in Italia. Lo ha affermato martedì l’azienda, dopo aver lanciato l’allarme sulla scarsa domanda di veicoli elettrici.

Stellantis, Carlos Tavares sarà audito l’11 ottobre in Commissione attività produttive

L’udienza si terrà l’11 ottobre, ha affermato Stellantis in una nota, dopo aver annunciato di aver prorogato la sospensione della produzione della sua city car elettrica Fiat 500 fino al 1° novembre a causa della debolezza degli ordini. L’auto è realizzata nello storico stabilimento Mirafiori di Stellantis a Torino, nel nord Italia. L’azienda ha precedentemente affermato che la produzione del modello era stata interrotta fino all’11 ottobre.

Carlos Tavares sarà in grado di “fornire il quadro più esaustivo della produzione automobilistica del gruppo in Italia”, si legge nella nota. “La complessa situazione internazionale ed europea del settore automobilistico richiede risposte rapide”, ha aggiunto.

Un rallentamento globale nelle vendite di veicoli elettrici (EV), dovuto in parte alle divergenti politiche sugli incentivi verdi, ha costretto le case automobilistiche di tutto il mondo ad adattare i loro piani in materia di veicoli elettrici. In una precedente dichiarazione di martedì, Stellantis ha affermato di aver comunicato ai sindacati che il mercato delle auto elettriche in Europa è “in gravi difficoltà”.

Nonostante la sospensione temporanea della produzione, Stellantis ha ribadito il suo piano di investire 100 milioni di euro nella sua Fiat 500e con batteria ad alte prestazioni, mentre dall’inizio del 2026 inizierà a produrre la nuova 500 Hybrid. All’inizio di quest’anno l’Italia ha lanciato un piano da 1 miliardo di dollari per aiutare gli automobilisti a passare a veicoli più puliti, con sussidi per l’acquisto di auto completamente elettriche.