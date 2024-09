Nuova Fiat 500 ibrida: Carlos Tavares ha confermato quando debutterà

Nuova Fiat 500 Ibrida è una delle novità più attese tra quelle previste per quanto concerne la gamma della principale casa automobilistica italiana. Nei mesi scorsi il suo arrivo è stato confermato dal numero uno della casa torinese, l’amministratore delegato Olivier Francois. Nelle scorse ore si è tornato a parlare di questo modello in quanto il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato che l’arrivo di questo modello, che sarà fondamentale per rilanciare la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, avverrà nel corso del 2026.

Carlos Tavares ha confermato che il 2026 sarà l’anno di debutto della nuova Fiat 500 ibrida

Dunque non ci sarà un arrivo anticipato della nuova Fiat 500 ibrida come invece si era vociferato nelle scorse settimane quando sembrava probabile che la vettura potesse debuttare già nel corso del 2025. Questo annuncio apre nuove prospettive per l’impianto, che ha recentemente registrato una diminuzione degli ordini per la versione elettrica della citycar. “Vorremmo aumentare la produzione a Mirafiori”, ha dichiarato il CEO Carlos Tavares, sottolineando l’importanza della tecnologia mild hybrid per il gruppo, poiché offre una riduzione delle emissioni senza compromettere le prestazioni dei veicoli.

Ricordiamo che per il rilancio della produzione dello stabilimento Stellantis di Mirafiori la nuova Fiat 500 ibrida non sarà l’unica novità. Nei mesi scorsi infatti il gruppo Stellantis sempre per mezzo del suo amministratore delegato Carlos Tavares ha pure confermato un investimento di circa 100 milioni di euro per il lancio sul mercato di una versione più economica di Fiat 500e. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi.