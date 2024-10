Stellantis consolida la propria leadership nel mercato auto francese nei primi 9 mesi del 2024

Stellantis France è il produttore leader sul mercato alla fine di settembre 2024 in termini di vendite, con una quota di mercato PC + LCV del 29,9 per cento, superiore rispetto all’intero anno 2023. 5 modelli nella top 10 del mercato dei PC (Peugeot 208, 308, 2008, 3008 e Citroën C3), essendo la Peugeot 208 il veicolo più venduto sul mercato francese, anche nella sua versione elettrica.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato auto francese alla fine di settembre 2024

“Stellantis sta rafforzando la propria leadership in Francia. Nonostante il contesto automobilistico difficile e la transizione dei modelli in corso per il marchio Citroën, stiamo ottenendo risultati solidi, in particolare nel mercato dei veicoli elettrici. In questo mercato chiave dei BEV, continuiamo ad ampliare il divario rispetto ai nostri concorrenti. Vorrei rendere omaggio alle prestazioni di Citroën che mostra un notevole aumento del 98 per cento, con la consegna della prima Citroën ë-C3. La Peugeot 3008 è entrata nella top 10 delle auto più vendute in Francia dopo soli sei mesi sul mercato, dimostrando il suo successo. » indica Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Peugeot con la Peugeot 208 che resta il veicolo più venduto in Francia con una quota di mercato del 5 per cento e la Peugeot 3008 che entra nella top 10 dei veicoli più venduti in Francia, confermando così il suo successo. Citroën nel segmento dei veicoli elettrici (BEV) continua il suo progresso con un aumento dei volumi del 98 per cento, grazie alla nuova ë-C3. Jeep evidenzia nel mese di settembre un incremento dei volumi di vendita di PC pari al +25,7 per cento. Fiat avanza sui volumi dei veicoli commerciali leggeri con un incremento del 3,8 per cento.

Opel, per il cumulato 2024 nei veicoli commerciali leggeri, mostra un aumento dei volumi di vendita del 16,7 per cento e continua il suo progresso sui veicoli elettrici, in crescita del 63 per cento per il cumulato 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Alfa Romeo, nel segmento dei marchi premium, conferma il proprio progresso, con volumi di vendita in crescita cumulata del 7 per cento.

SPOTICAR: il marchio DS Certified ha lanciato l’operazione “Vai in prima classe al prezzo della seconda” proponendo canoni interessanti sui modelli DS 3 e DS 7 usati Dall’inizio dell’anno, queste campagne hanno incrementato le vendite di veicoli usati premium questa etichetta del 6 per cento.

Cumulativamente alla fine di settembre 2024, Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Stellantis, per i nove mesi del 2024, è numero 1 nei segmenti dei veicoli utilitari piccoli, con una quota di mercato del 51,8 per cento, numero 1 nel segmento dei veicoli utilitari medi con una quota di mercato del 36,6 per cento e numero 2 nel segmento dei veicoli utilitari grandi . veicoli utilitari di grandi dimensioni, con una quota di mercato del 29,8 per cento e numero 1 nel segmento dei camper.

Leader nelle vendite di veicoli elettrici (BEV) a settembre, con una quota di mercato del 34,6 per cento (VP+LCV) e volumi di vendita in crescita del +5 per cento in un mercato al -6 per cento. Nel corso del mese Citroën, con la ë-C3, si è classificata al secondo posto nel mercato dei BEV per marca e modello. La Peugeot E-208 e la Fiat 500 e restano nella Top 5 per il 2024 cumulativo. La Peugeot E-208 conferma la sua leadership, N. 1 BEV (PC e VP+LCV) in Francia per il 2024 cumulativo. Stellantis leader nei Veicoli Utilitari 100 per cento elettrici con una quota di mercato del 47,4 per cento al 2024. Stellantis Pro One supporta la transizione delle aziende.