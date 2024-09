Jeep Compass 4xe richiamata in Brasile per un problema al cavo della batteria

Stellantis, attraverso la sua controllata Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (FCA), ha annunciato un richiamo per i modelli Jeep Compass 4xe del 2022 e del 2023. Questo richiamo è stato emesso per un potenziale problema di sicurezza legato al connettore del cavo di ricarica della batteria. In particolare, si segnala che il dado di fissaggio potrebbe essere mancante o non correttamente installato. Tale difetto potrebbe causare il malfunzionamento del sistema di ricarica o il surriscaldamento del connettore, comportando un serio rischio di incendio. Le conseguenze potrebbero essere gravi, con il potenziale di causare danni significativi e lesioni agli occupanti del veicolo e alle persone nelle vicinanze.

In Brasile richiamate alcune unità di Jeep Compass 4xe per un difetto al cavo della batteria

A partire dal 9 settembre 2024, i proprietari delle Jeep Compass 4xe interessate potranno fissare un appuntamento presso i concessionari Jeep autorizzati in tutto il Brasile per far ispezionare e risolvere il problema. Il servizio di richiamo prevede la verifica delle condizioni del connettore del cavo di ricarica della batteria e, se necessario, la sostituzione gratuita del cavo. Il tempo di riparazione stimato è di circa 1 ora e 30 minuti. Jeep ha invitato tutti i clienti interessati a contattare il concessionario più vicino per programmare l’assistenza e per evitare ritardi. Il difetto potrebbe avere gravi conseguenze se non affrontato.

Il richiamo riguarda Jeep Compass 4xe con numeri di telaio compresi tra NPR86861 e PPS57251, sebbene questi numeri di telaio non siano sequenziali. Si consiglia ai proprietari di verificare se il loro veicolo è interessato visitando il sito Web ufficiale brasiliano di Jeep o contattando il centro assistenza clienti Jeep.

La Jeep Compass 4xe ha riscosso un notevole successo nel mercato brasiliano, diventando il primo modello elettrificato del marchio disponibile nel paese. Dotata di due motori elettrici, uno dei quali è posizionato sull’asse posteriore, la Compass 4xe sviluppa una potenza complessiva di 240 cavalli e può accelerare da 0 a 100 km/h (da 0 a 62 mph) in appena 6,8 secondi. Oltre alle sue performance sportive, questo SUV ibrido si distingue anche per la sua eccellente efficienza nei consumi.