Stellantis rivede i suoi obiettivi finanziari per il 2024

Stellantis ha rivisto oggi i suoi obiettivi finanziari per il 2024 per tenere conto della decisione di amplificare in modo significativo le azioni intraprese per correggere i problemi di performance in Nord America, nonché il deterioramento delle dinamiche del settore automobilistico globale.

Stellantis rivede i propri obiettivi e prospettive per il 2024

Stellantis ha accelerato il piano di normalizzazione dei livelli delle scorte negli Stati Uniti, puntando a non superare i 330.000 veicoli nelle concessionarie entro la fine del 2024, invece dell’obiettivo iniziale del primo trimestre del 2025. Le azioni includono un calo delle vendite della rete nel Nord America di oltre 200.000 veicoli nella seconda metà del 2024 (rispetto ai 100.000 secondo le previsioni precedenti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un aumento delle promozioni sui veicoli degli anni modello 2024 e precedenti e iniziative di miglioramento della produttività che comprendono adeguamenti sia dei costi che della capacità.

Il deterioramento del contesto automobilistico globale è segnato da una previsione del mercato 2024 in calo rispetto a inizio anno, anche se la concorrenza si è intensificata a causa dell’aumento dell’offerta e della concorrenza cinese.

Stellantis rivede i propri obiettivi e prospettive per il 2024 come segue: Margine operativo corrente (“AOI”): previsto tra il 5,5 per cento e il 7 per cento per l’anno fiscale 2024, in calo rispetto al margine operativo corrente “a doppia cifra” previsto in precedenza. Circa due terzi della riduzione del margine operativo corrente è attribuibile ad azioni correttive in Nord America. Altri fattori hanno contribuito per un terzo, comprese le vendite del secondo semestre inferiori alle aspettative nella maggior parte delle regioni.

Free cash flow industriale: previsione compresa tra -5 e -10 miliardi di euro, rispetto al free cash flow industriale “positivo” previsto in precedenza. Ciò riflette principalmente la prospettiva di un margine operativo corrente significativamente più basso nonché l’impatto di un capitale circolante temporaneamente elevato nella seconda metà del 2024. Stellantis continuerà a sfruttare ed espandere i propri differenziatori competitivi e ritiene che le azioni di risanamento implementate consentiranno prestazioni operative e finanziarie più forti nel 2025 e oltre.