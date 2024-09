Stellantis e Alphabet consegnano più di 320 veicoli al Servizio Sanitario Andaluso

L’Hospital de la Inmaculada de Huércal-Overa, che serve il nord della provincia di Almería, è teatro della consegna delle prime unità della flotta di 323 nuovi veicoli che garantiranno la mobilità e le esigenze di trasporto degli ospedali e dei centri di assistenza primaria in tutta l’Andalusia, nell’ambito di un accordo tra il Servizio Sanitario Andaluso e Stellantis, attraverso il concessionario della propria rete Stellantis & You Sevilla, e la società di leasing Alphabet.

I veicoli di Stellantis svolgeranno funzioni chiave per la vita quotidiana del sistema sanitario andaluso

Composta per la maggior parte da modelli fabbricati in Spagna, come la 153 Citroën Berlingo Combi e la 105 Citroën Berlingo Van, prodotte a Vigo, o le 17 Citroën C4 assemblate a Madrid, alle quali si aggiungono 48 furgoni Peugeot Boxer, questa flotta sarà essere distribuito nelle 8 province andaluse. Tutte queste vetture si distinguono per l’utilizzo ottimale dello spazio interno, l’elevato livello di comfort e la presenza di funzioni di assistenza alla guida e delle più avanzate tecnologie di sicurezza e connettività.

Si prevede che questi veicoli verranno utilizzati per compiti di trasporto cruciali per il funzionamento quotidiano del Servizio Sanitario Andaluso, come il trasferimento di medicinali, campioni analitici, forniture mediche, mobili e tutti i tipi di merci tra magazzini, strutture di assistenza primaria o centri specialistici e ospedali. Compiti che richiedono di percorrere molti chilometri in tutti i tipi di condizioni e di avere il supporto di una gamma di grande affidabilità e resistenza, due caratteristiche che caratterizzano le autovetture e i veicoli commerciali di Stellantis e dei suoi marchi.