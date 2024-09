Stellantis taglia posti di lavoro anche a Detroit

Stellantis ha informato mercoledì i dipendenti del Detroit Assembly Complex che presto procederà con il licenziamento di diverse centinaia di lavoratori, poco dopo l’annuncio di una simile riduzione del personale nello stabilimento di Sterling Heights. L’azienda ha comunicato martedì che entro il 1° ottobre saranno interrotti i contratti di alcuni dipendenti stagionali in vari impianti e, contemporaneamente, ha in programma di effettuare licenziamenti a tempo indeterminato per i lavoratori a tempo pieno “in tutta la sua area di competenza” allo scopo di “ottimizzare l’efficienza operativa”.

Nuovi tagli ai posti di lavoro per Stellantis questa volta a Detroit

Al Detroit Assembly Complex lato Jefferson è prevista la cessazione del contratto per 142 lavoratori supplementari e il licenziamento di 69 dipendenti a tempo pieno entro la fine del mese, come riportato in una comunicazione diffusa dai rappresentanti locali della United Auto Workers. Sul lato Mack del complesso, è stato comunicato ai dipendenti che saranno tagliati 170 lavoratori supplementari e 36 a tempo pieno. I lavoratori supplementari, spesso indicati come interinali, vengono impiegati per coprire i turni dei dipendenti regolari negli impianti Stellantis.

I lavoratori della Jefferson costruiscono i SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango, mentre la Mack costruisce solo la Grand Cherokee. I lavoratori a tempo pieno della Jefferson hanno ricevuto un messaggio in cui si affermava che il loro licenziamento era “a tempo indeterminato”, sottolineando che l’azienda stava “continuando a intraprendere le azioni necessarie per migliorare le operazioni in tutte le nostre strutture; ciò include valutazioni continue dei nostri processi di produzione per migliorare l’efficienza”.

“Stellantis continua a intraprendere le azioni necessarie per migliorare le operazioni nel mercato statunitense”, ha affermato una dichiarazione di Stellantis inviata dalla portavoce Ann Marie Fortunate. “Ciò include apportare modifiche alla produzione presso lo stabilimento Detroit Assembly Complex-Jefferson solo per l’assemblaggio generale. Le altre operazioni presso lo stabilimento continueranno come da programma per supportare la produzione presso lo stabilimento Mack Assembly”. Nella dichiarazione si aggiunge che Stellantis continuerà a monitorare le operazioni di Jefferson e a determinare “turno per turno” se saranno necessari ulteriori tagli alla produzione.