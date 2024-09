Alfa Romeo Tonale: le novità per il 2025 negli USA

Alfa Romeo Tonale 2025 simboleggia la metamorfosi del leggendario marchio Alfa Romeo, evidenziata da una nuova era di lusso, elettrificazione e connettività, pur rimanendo fedele al suo DNA ispirato alle corse.

Negli USA Alfa Romeo Tonale 2025 si evolve da tre allestimenti a una versione base con pacchetti Veloce, Active Assist e Premium

Come primo C-SUV di Alfa Romeo, Tonale fonde oltre 110 anni di tradizione con prestazioni elettrizzanti dal suo propulsore ibrido plug-in che offre 53 chilometri di autonomia elettrica pura, 285 cavalli di potenza. Tonale presenta anche una varietà di sistemi avanzati di assistenza alla guida, Uconnect 5, una piattaforma di connettività con Alfa Connect, uno stile italiano moderno e dinamiche di guida esaltati da un sistema di sospensioni attive dual mode a risposta rapida.

Negli Stati Uniti Alfa Romeo Tonale 2025 si evolve da tre allestimenti a una versione base con pacchetti Veloce, Active Assist e Premium disponibili e opzioni aggiuntive per un ordine semplificato. Viene introdotta la nuova edizione speciale Tributo Italiano a produzione limitata per Tonale. Le caratteristiche esterne della Tributo Italiano includono kit verniciato in tinta con la carrozzeria, cerchi Grigio da 20 pollici, pinze Brembo rosse, doppio scarico cromato, apertura diurna Gloss Black (DLO), portellone elettrico vivavoce, soglie delle portiere in alluminio e tetto verniciato di nero.

All’interno, i tocchi di qualità includono memoria del sedile del conducente, sistema audio Harman Kardon e sedili in pelle traforata con accenti rossi. La Tributo Italiano è disponibile anche con il nuovo pacchetto Active Assist e tettuccio apribile. Ispirati alla storia sportiva dell’Alfa Romeo, gli interni sono fortemente incentrati sul guidatore, con facile accesso a tutti i comandi per un’esperienza di guida sicura e senza pari. La stessa cura è riservata ai passeggeri, ai quali viene dato lo spazio ideale per viaggiare in tutta comodità. Il risultato è un ambiente progettato per e attorno agli occupanti, caratterizzato da una meticolosa attenzione ai dettagli abbinata a una ricerca costante della massima qualità.