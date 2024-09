Leapmotor: in Spagna aprono le prime concessionarie del brand

Leapmotor International prosegue la sua espansione in Spagna con l’apertura delle sue prime concessionarie nel Paese, situate nei comuni di Villalba (Mosancar), nella Comunità di Madrid, e Burlada (Automóviles Torregrosa), in Navarra. Sono queste le prime di 41 concessionarie che il marchio di auto accessibili di Stellantis avrà in Spagna.

La rete commerciale di Leapmotor International in Spagna avrà più di 40 concessionari

Spazi che si distingueranno per il linguaggio architettonico semplice, pratico e intelligente, in linea con la filosofia del brand. Le prime unità dei modelli elettrici Leapmotor T03 e C10 potranno essere visionate presso gli stabilimenti di Villalba nel mese di ottobre. I veicoli T03 e C10 di Leapmotor sono dotati di tecnologia all’avanguardia per veicoli elettrici, offrendo prestazioni, efficienza e autonomia eccezionali.

La Leapmotor T03 è una piccola cinque porte del segmento A con interni da segmento B. Non solo è elegante, è anche un piacere da guidare e offre un’autonomia WLTP di 265 km (395 km nel ciclo urbano). Il C10 è prodotto in conformità con gli standard internazionali di design e sicurezza. È un modello basato sulla tecnologia LEAP3.0, un’architettura sviluppata da Leapmotor che dispone di una tecnologia elettrica intelligente leader del settore.

Ciò include un’architettura centrale che integra elettronica ed elettricità, a cui si aggiunge la tecnologia CTC (cell-to-chassis) e il suo iconico abitacolo intelligente. Si tratta di un veicolo familiare del segmento D, completamente equipaggiato per offrire la migliore esperienza di viaggio e di guida del segmento. Offre un’autonomia WLTP di 420 km.