Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie disponibile anche nella versione Alleggerita

La mitica Alfa Romeo Giulia del 1962, un modello che ha fatto la storia della casa automobilistica del Biscione, ha ripreso vita con la Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie, un modello retromod presentato l’anno scorso e dal valore di 350.000 euro (+ IVA). Questa vettura ha suscitato l’entusiasmo di molti appassionati del marchio milanese, oltre a quello di collezionisti e cultori dell’automobilismo. Con il suo stile unico e le finiture di alta qualità, la Giulia ErreErre Fuoriserie rappresenta un omaggio alla tradizione automobilistica, in cui il design classico è stato unito alle tecnologie più moderne.

Giulia ErreErre Fuoriserie: disponibile adesso anche nella versione Alleggerita

I 33 fortunati clienti della Giulia ErreErre Fuoriserie hanno ora la possibilità di scegliere tra due versioni: Classic e Alleggerita. La versione Alleggerita, una novità rispetto al modello originale, presenta un prezzo a partire da 350.000 euro. Ciò da la possibilità ai clienti di personalizzare ulteriormente la propria vettura con opzioni che rappresentano un mix tra tradizione e modernità. La Giulia ErreErre rappresenta così un’opzione esclusiva per coloro che desiderano possedere un pezzo di storia automobilistica, arricchito da dettagli contemporanei.

Il bodykit è realizzato interamente in fibra di carbonio e si compone di nuovi paraurti, un nuovo cofano, parafanghi, minigonne laterali, spoiler, diffusore, mentre sono presenti anche nuovi cerchi da 19” e nuovi gruppi ottici.

Nella Giulia ErreErre Fuoriserie, uno degli elementi distintivi è rappresentato dai nuovi condotti Venturi posizionati nella parte inferiore del paraurti anteriore. Essi sono stati realizzati allo scopo di ottimizzare il raffreddamento del motore V6 da 562 CV, offrendo così prestazioni di alto livello e una gestione termica davvero efficace.

Il design del veicolo è stato ulteriormente valorizzato dalla scelta di un elegante rivestimento bianco, che non solo mette in risalto l’originalità del modello, ma si abbina anche perfettamente ai cerchi Centocinque, creando un’armonia estetica accattivante. Questa attenzione ai dettagli è un chiaro segno dell’impegno del marchio nel fornire un’auto che sia sia performante che esteticamente impressionante.

Per quanto riguarda invece l’abitacolo della Giulia ErreErre Fuoriserie è stato pensato per garantire un’esperienza di guida davvero esclusiva, con un rivestimento in Alcantara e finiture artigianali di altissima qualità. L’abitacolo che è stato privato dei sedili posteriori dispone inoltre anche di uno spazio centrale per l’estintore. Su richiesta, i clienti possono anche farsi installare un rollbar e alloggiamenti specifici per i caschi, evidenziando come questa auto sia pensata anche per la guida su pista.

Infine per quanto concerne la dinamica di guida, la Giulia ErreErre è dotata di sospensioni Bilstein B16, che garantiscono stabilità e comfort, e dispone inoltre di pneumatici Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2, che offrono un’aderenza eccellente anche nei tracciati più difficili.