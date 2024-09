Peugeot continua la sua partnership con la Paris Fashion Week per la collezione donna Primavera/Estate 2025, che si svolgerà dal 23 settembre al 1 ottobre 2024. Questo evento epocale celebra l’eccellenza francese. La collaborazione mette in risalto i valori condivisi dal marchio del Leone e del mondo della moda: fascino, emozione ed eccellenza. In questa occasione, la casa francese annuncia anche la sua collaborazione con l’azienda Coperni per rafforzare ulteriormente il suo impegno nei confronti degli stilisti di talento e delle innovazioni stilistiche.

Per questa edizione, 30 veicoli saranno presentati alla Settimana della Moda di Parigi, tra cui la Peugeot 408, la E-3008 e la E-5008

Il divertimento è il motore della moda, così come lo è alla guida di un modello Peugeot. Ogni veicolo della casa francese è progettato per offrire un’esperienza di guida eccezionale, rendendo ogni viaggio un momento di gioia ed emozione. Questa filosofia corrisponde all’essenza della moda, dove ogni creazione dovrebbe risvegliare emozioni e affascinare i sensi.

Peugeot e la Paris Fashion Week rappresentano l’eccellenza francese. Per questa edizione, 30 veicoli saranno presentati alla Settimana della Moda di Parigi, tra cui la 408, la E-3008 (e è stata messa a disposizione la E-5008, che ha regalato agli ospiti e ai partecipanti all’evento un ambiente elegante e confortevole trasporto. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Peugeot a favore della moda e dello stile di vita, nonché il suo sostegno ai grandi eventi culturali e artistici.

In questa edizione, la casa automobilistica del leone sottolinea il suo impegno a favore dell’innovazione e della creatività attraverso la collaborazione con Coperni, noto per il suo approccio all’avanguardia e le sue creazioni audaci che incarnano i valori di Peugeot: fascino, emozione ed eccellenza.

Per sostenere questa collaborazione, Peugeot Coperni fornirà 100 veicoli per la sua sfilata del 1° ottobre 2024. La flotta sarà composta da modelli iconici del marchio e offrirà un’esperienza di mobilità altamente tecnologica, confortevole e rispettosa dell’ambiente. Gli ospiti di COPERNI potranno godersi i loro viaggi con il massimo comfort, riflettendo l’eccellenza di entrambi i marchi.