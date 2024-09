Peugeot 6008: ecco come potrebbe apparire la rivale di Renault Rafale

Il sito francese Auto-moto nelle scorse ore ha pubblicato un render realizzato dal creatore digitale Julien Jodry dove immagina un nuovo SUV di Peugeot che sarebbe rivale di Renault Rafale e che èp stato soprannominato Peugeot 6008.

Ecco quale potrebbe essere lo stile di una futura ipotetica Peugeot 6008 rivale di Renault Rafale

Ovviamente si tratta di un render indipendente che non ha nulla a che vedere con Peugeot che per il momento non sembra avere intenzione di portare sul mercato un altro SUV oltre a quelli già presenti in gamma men che meno con il nome di Peugeot 6008. Questo anche se sono molti a pensare che la casa automobilistica del Leone farebbe bene a pensare ad un rivale per Renault Rafale in maniera da non lasciare troppo spazio alla concorrenza conservando preziose quote di mercato.

Questo render in poche parole rappresenta una sorta di versione coupè di Peugeot 5008. Le dimensioni infatti più o meno dovrebbero essere le stesse tra i due modelli. Vedremo se in futuro la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis deciderà di offrire ai propri clienti anche una simile opzione arricchirendo ulteriormente la sua gamma di vetture che già di suo è particolarmente variegata.