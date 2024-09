Stellantis Pro One e la sua gamma, protagonisti a FurgoMadrid

Stellantis Pro One, che commercializza i suoi veicoli con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, mostra tutti i vantaggi di una gamma leader tra lavoratori autonomi e aziende a FurgoMadrid, il grande veicolo commerciale e il furgone che compie 10 anni e si svolge accanto alla Fiera di Coslada dal 20 al 22 settembre.

Con nomi così riconosciuti nel mondo professionale per la loro robustezza e affidabilità come Citroen Berlingo, Fiat Ducato, Opel Movano o Peugeot Expert, Stellantis Pro One ha una delle offerte più ampie nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna. Una varietà che le permette di offrire ai propri clienti una versatilità praticamente illimitata, sia per la diversità dei modelli che per le pressoché infinite possibilità di trasformazione e personalizzazione, a cui va aggiunta una gamma molto ampia di motori efficienti e performanti. Tutto questo con livelli di comfort e tecnologia che hanno poco da invidiare alle autovetture.

In termini di elettrificazione, Stellantis Pro One dispone di una rinnovata gamma di veicoli commerciali 100 per cento elettrici di seconda generazione che rappresentano un punto di riferimento per la loro autonomia e capacità di ricarica.

Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali in Spagna. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.