Fiat: iniziative straordinarie in occasione della settimana Europea della Mobilità 2024

Fiat si distingue ancora una volta come marchio attento alla sostenibilità nella mobilità urbana, in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2024, una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea. Questo appuntamento annuale si svolgerà dal 16 al 22 settembre e vedrà la partecipazione di diverse città italiane, che hanno organizzato un ricco calendario di convegni, laboratori ed eventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla condivisione degli spazi pubblici.

L’iniziativa europea rappresenta un’ottima opportunità per scoprire il nuovo “Bonus Tricolore FIAT”, riservato ai modelli 500e, 600e e Abarth 500e. Questo bonus permette a tutti i clienti, anche a quelli che non hanno un’auto da permutare o rottamare, di acquistare online e di mettersi subito al volante del futuro.

L’iniziativa risponde al crescente interesse per i modelli 100% elettrici, nonostante la fine degli incentivi statali per le auto con emissioni di CO2 tra 0 e 20 gr/km. Il Bonus Tricolore non è solo un semplice sconto, ma un autentico supporto per chi desidera acquistare un’auto elettrica, mirando a superare tre ostacoli alla transizione energetica: il prezzo accessibile, la facilità di ricarica e un’offerta flessibile.

Fino al 30 settembre, il nuovo “Bonus Tricolore FIAT” consente di accedere a un finanziamento dedicato di Stellantis Financial Services, che offre rate contenute. Gli acquirenti avranno la possibilità di restituire l’auto dopo 36 mesi, sostituirla o tenerla.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha dichiarato: “Fiat è sempre stata vicina agli italiani con iniziative concrete che rendono l’innovazione tecnologica accessibile a tutti per una mobilità più sostenibile e responsabile. In occasione della Settimana Europea della Mobilità e della riapertura delle scuole, stiamo lanciando due importanti iniziative per continuare il nostro percorso verso una mobilità smart, colorata e sostenibile. Invito tutti a visitare i nostri showroom per scoprire le opportunità offerte dal nuovo ‘Bonus Tricolore’, contribuendo così a chi è pronto a passare alla mobilità 100% elettrica, e per esplorare i prodotti della nuova collezione ‘The color energy FIAT X PIGNA’, che ci permette di interagire con gli automobilisti di domani e le loro famiglie.”