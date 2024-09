Stellantis: Martin Resch assume la direzione della joint venture Leapmotor International in Germania

L’esperto manager automobilistico Martin Resch è a capo delle attività tedesche della joint venture Leapmotor International. In qualità di Country Brand Manager di Leapmotor, il 47enne è responsabile del successo del lancio sul mercato del marchio cinese di auto elettriche in Germania.

Martin Resch lavora nel settore automobilistico dalla fine degli anni ’90: prima nel commercio al dettaglio, è entrato in Opel nel 2006 e negli ultimi anni ha ricoperto diverse importanti funzioni nei settori dell’assistenza e dello sviluppo della rete di concessionari. Fino a poco tempo fa, in qualità di responsabile dello sviluppo della rete di concessionari, era responsabile dell’espansione strategica delle reti di tutti i marchi Stellantis nell’organizzazione di vendita tedesca.

Resch aveva già frequentato l’Università di Scienze Applicate di Kempten e nel 2004 aveva conseguito un master in diritto commerciale e gestione della qualità e dei processi. “Martin Resch, un comprovato esperto di trading, si occuperà del lancio sul mercato di Leapmotor International in Germania. Siamo fiduciosi che porterà avanti con successo questo importante progetto futuro e getterà le basi per il successo del lancio del marchio”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski.

Martin Resch ha aggiunto: “Non vedo l’ora di affrontare questo compito entusiasmante. Faremo affidamento sulla nostra comprovata rete di concessionari e sulle diverse opportunità all’interno del Gruppo Stellantis per far avanzare rapidamente e in modo sostenibile il marchio Leapmotor in Germania”.

Nel mese di maggio è stata completata la costituzione di Leapmotor International BV, l’annunciata joint venture tra Stellantis e Leapmotor. Stellantis detiene una partecipazione del 51% nella joint venture, che inizialmente porterà in Europa due modelli elettrici a batteria: il T03 e il C10. I primi veicoli sono attualmente sulla nave dalla Cina all’Europa, dove il lancio sul mercato è imminente il mese prossimo.

Nell’ottobre 2023, le due società hanno annunciato un investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di euro, in base al quale Stellantis rileverà circa il 21% delle azioni di Leapmotor. Leapmotor è un produttore di automobili che nel 2023 è stato tra le prime tre startup cinesi di veicoli elettrici.

L’accordo ha inoltre istituito Leapmotor International, una joint venture che avrà diritti esclusivi per esportare, vendere e produrre prodotti Leapmotor al di fuori di Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao. Questa partnership mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il mercato più grande del mondo, sfruttando al tempo stesso la consolidata presenza commerciale globale di Stellantis per accelerare significativamente le vendite del marchio Leapmotor in altre regioni.

Oltre al T03 e al C10, una serie di altri modelli Leapmotor completeranno la tecnologia e il portafoglio di marchi iconici di Stellantis nei prossimi tre anni, aiutando l’azienda a fornire soluzioni di mobilità più convenienti ai clienti di tutto il mondo. Sfruttando i canali di distribuzione di Stellantis, il lancio sul mercato in Europa – inizialmente in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania – inizierà a settembre 2024. L’introduzione sarà supportata da country manager dedicati e da 200 punti vendita entro la fine dell’anno. Il numero delle sedi sarà poi portato a 500 entro il 2026.