Stellantis: aperto un nuovo flagship store per i marchi Abarth, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot in Austria

Il Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl apre con orgoglio in Austria il suo nuovo flagship store Autohaus Zwettl, stabilendo così nuovi standard nella vendita di automobili. La location spaziosa e moderna presenta sia la gamma di autovetture che di veicoli commerciali dei marchi del gruppo Stellantis: Abarth, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Il nuovo flagship store nel cuore del Waldviertel combina un’architettura all’avanguardia con uno spazio espositivo orientato al cliente e offre un’esperienza di acquisto unica per tutti coloro che sono interessati a soluzioni di mobilità innovative e affidabili.

Nuovo flagship per i marchi di Stellantis in Austria

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria, ha dichiarato: “Sono molto lieto che un nuovo flagship store per i marchi Abarth, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot venga aperto qui a Zwettl. L’organizzazione del magazzino Raiffeisen è uno dei nostri partner da decenni e oggi vorremmo congratularci con Peugeot per i 50 anni della sede di Zwettl. L’organizzazione del magazzino Raiffeisen ci accompagna nel percorso di trasformazione del settore automobilistico e investe nel nuovo futuro automobilistico. I nostri marchi iconici offrono le tecnologie più recenti a prezzi accessibili e sono quindi attraenti per i clienti e altrettanto attraenti per i nostri partner commerciali. Auguro al nostro partner qui a Zwettl buone vendite e molto successo con il nuovo flagship store Autohaus Zwettl e attendo con ansia un’ulteriore collaborazione”.

L’ing. Wolfgang Hausler, direttore Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen. a questo proposito ha affermato: “La nuova concessionaria di automobili rappresenta una pietra miliare per la Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl in termini di ulteriore sviluppo nel settore automobilistico. Il nuovo edificio si è reso necessario perché la nostra vecchia sede stava raggiungendo i limiti di capacità con solo 50 veicoli. Ora possiamo esporre fino a 200 veicoli, 70 dei quali protetti dalle intemperie. La nuova sede porta anche un’elevata frequenza di clienti grazie alla sua vicinanza al mercato Home & Garden. Con Stellantis come partner forte e un’ampia gamma di veicoli – dai motori a combustione ai veicoli elettrici – prevediamo di vendere oltre 1.000 veicoli all’anno e di rafforzare ulteriormente la nostra area post-vendita. Insieme ai nostri fornitori commerciali raggiungeremo questo obiettivo”.

Esperienza di marchio unica: il nuovo flagship store rappresenta un’esperienza di marchio olistica. I clienti potranno toccare con mano gli ultimi modelli Abarth, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Con un concetto espositivo interattivo e una varietà di veicoli moderni in loco, disponibili anche per test drive, il concessionario di automobili Zwettl offre l’opportunità di esplorare direttamente le tecnologie e i sistemi di propulsione più recenti, dai veicoli elettrici all’ibrido plug-in e al motore a combustione modelli.

Vendita e servizio clienti innovativi: con l’apertura del nuovo flagship store, il concessionario di automobili Zwettl rafforza la sua posizione di leader nel settore della vendita di automobili nella regione. I clienti beneficiano di un approccio di vendita innovativo che mira a fornire consulenza individuale e soluzioni su misura. Il concessionario auto Zwettl offre anche un’area servizi completa in una sede separata, nella quale specialisti qualificati eseguono manutenzioni e riparazioni per i marchi rappresentati.

La sostenibilità è al centro: il nuovo flagship store non è solo un centro vendita, ma anche un luogo che riflette i cambiamenti nel mondo della mobilità. Con particolare attenzione ai motori rispettosi dell’ambiente come l’elettromobilità e gli ibridi plug-in, si sta compiendo un chiaro passo avanti verso un futuro sostenibile. Durante le giornate di apertura l’attenzione sarà rivolta agli ultimi modelli di Fiat, Jeep, Opel e Peugeot.

Posizione e accessibilità: Il flagship store Autohaus Zwettl con i marchi di Stellantis si trova nel distretto di Zwettl ed è facilmente raggiungibile. I clienti possono godere di un ambiente di acquisto piacevole e senza stress che si concentra sia sull’innovazione che sulla convenienza.