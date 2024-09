Citroën protagonista del Retro Motor Show 2024

Il 20 settembre, inizia il Retro Motor Show, una vera delizia per gli appassionati di automobili d’epoca. In questa occasione, gli appassionati del marchio Citroën, associati nei club Citroën Pologne, Citroën Oldtimer Club Polska e Citroën Klub Poznań, hanno preparato un’esposizione di modelli storici unici, tra cui Traction Avant, CX e BX.

Citroën esposizione di modelli unici in occasione del Retro Motor Show in Polonia

Quest’anno Citroën ha celebrato due anniversari tondi: il 90° anniversario del modello Traction Avant e il 50° anniversario del modello CX. In questa occasione, l’esposizione di questi modelli sarà eccezionalmente numerosa e varia. Un’ulteriore sorpresa durante la fiera sarà la presentazione di due veicoli Citroën BX, che hanno completato il rally Budapest-Bamako, che ha percorso oltre 9.000 chilometri.

Il modello Traction Avant venne presentato a Parigi il 18 aprile 1934. Pensato per lasciare il segno, intendeva rilanciare Citroën ed evidenziare lo spirito innovativo della Casa che nel 1919 fu la prima a importare in Europa automobili di serie, inventò il semicingolato nel 1921, introdusse il tutto- carrozzeria in acciaio nel 1924 e motore flottante nel 1932. Introdotto sul mercato con il nome commerciale “7”, ricevette presto il nome di Traction Avant (trazione anteriore), che era un’innovazione introdotta in quel momento.

La Traction Avant era unica perché riuniva in un unico modello tutte le soluzioni tecniche all’avanguardia dell’epoca, come la trazione anteriore, la costruzione monoscocca, i freni idraulici e le sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote. A quel tempo era considerata un’auto che aveva un’ottima tenuta di strada, era la più sicura e la più comoda. Beneficiò dello sviluppo tecnologico ed fu definita l’auto dai 100 brevetti. Con il suo caratteristico stile aerodinamico ispirato alla Streamline, divenne rapidamente il modello di punta di Citroën, resistendo alla prova del tempo ed evocando l’immagine dei combattenti della resistenza e dei gangster vista in molti film.

Progettata per sostituire la DS, che a sua volta era l’erede della Traction, la CX è ricordata come un incredibile simbolo della Citroën degli anni ’70 e ’80. Come i suoi due prestigiosi predecessori, si avvale di numerose innovazioni tecniche che gli conferirono un carattere unico nel corso dei suoi diciassette anni di carriera che continua a distinguersi anche nel 2024. Il suo stile unico fu dovuto alla sua silhouette elegante, bassa e aerodinamica, immediatamente riconoscibile.

Lanciata il 28 agosto 1974, la CX 2000 attirò molta attenzione al Motor Show di Parigi dell’ottobre successivo. Fu la protagonista dello stand Citroën e fu subito riconosciuta come un’auto innovativa. Dai suoi predecessori, ereditò la trazione anteriore, le sospensioni idropneumatiche e il sistema di controllo a doppio circuito con freni a disco servoassistiti, che sono state ormai associati all’immagine di Citroën. Il modello offriva anche una serie di innovazioni originali.

Il motore a quattro cilindri montato trasversalmente era posizionato nello sbalzo anteriore e inclinato in avanti per ottimizzare ulteriormente la distribuzione del peso e la trazione delle ruote. Per garantire un comfort eccezionale, la carrozzeria monoscocca era collegata al telaio dell’asse con sedici connettori flessibili che riducevano il rumore e le vibrazioni provenienti dagli assi anteriore e posteriore, nonché dal motore e dalla trasmissione.

In termini di estetica, oltre alle linee eccezionalmente aerodinamiche enfatizzate dal nome CX, l’intero layout degli interni era stato oggetto di una ricerca estremamente dettagliata. La caratteristica più distintiva era senza dubbio il famoso quadro strumenti a forma di mezzaluna situato nel cruscotto. Non furono dimenticate l’ergonomia e la sicurezza passiva.

Innanzitutto tutti i comandi necessari per guidare un’auto, come i fari, gli indicatori di direzione, i tergicristalli e il clacson, erano a portata di mano senza dover togliere le mani dal volante. Tutte le finiture e gli elementi interni erano privi di elementi sporgenti taglienti e i materiali con cui erano stati realizzati e progettati per essere durevoli quanto gli organi del corpo umano. Un’altra innovazione introdotta nel 1974 furono le cinture di sicurezza anteriori retrattili.

La CX ha trovato un degno successore nel C5 X, che unisce uno stile audace e grandi ambizioni in termini di comfort e tecnologia. Nel 1974, la CX fu riconosciuta per il suo innovativo design aerodinamico, caratterizzato da linee fluide e un profilo basso. L’elegante C5 X unisce l’eleganza di una berlina, la dinamica e la praticità di una station wagon con la sicurezza e l’imponenza di un SUV. Entrambi i modelli offrono un comfort ai vertici della categoria, elemento chiave dell’identità Citroën. La CX era famosa per le sue sospensioni idropneumatiche, che assicuravano una guida fluida anche sulle strade più impegnative.

L’interno della CX presentava una serie di caratteristiche molto innovative per l’epoca. C5 X continua questa tendenza, offrendo tecnologie moderne, tra cui: display head-up, sistemi avanzati di assistenza alla guida e moderne funzionalità di connettività per rendere più semplice la guida di tutti i giorni. Queste somiglianze confermano che Citroën ha mantenuto la continuità dei suoi valori e del suo approccio all’esperienza automobilistica.