Stellantis: lo stabilimento di Tychy festeggia oggi 49 anni

Il 18 settembre 1975 segnò l’avvio della produzione nello stabilimento FSM (Small Car Factory) di Tychy, dove uscì la prima Fiat 126p Tyskie. In quasi 50 anni, lo stabilimento ha prodotto o assemblato oltre 20 modelli diversi di automobili. Oggi, il modello di punta è la Jeep Avenger elettrica. Modellato sul progetto dello stabilimento Fiat di Cassino, in Italia, lo stabilimento fu costruito da zero nel 1972-1975.

Lo stabilimento Stellantis Tychy festeggia oggi 49 anni essendo stato avviato il 18 settembre 1975

La prima Fiat 126p uscì dalla catena di montaggio il 18 settembre 1975, due anni dopo l’inizio della produzione di questo modello a Bielsko-Biała. Per due decenni la Maluch è stata l’auto più popolare in Polonia. La fabbrica Fiat di Tychy ha attraversato numerosi cambiamenti economici, sociali e politici, cambiando nome e proprietà più volte e vivendo intensi scioperi e proteste. I modelli iniziali, come il Maluch, sono stati sostituiti da vetture più avanzate come la Cinquecento, Seicento, Uno e Punto. Inoltre, lo stabilimento ha prodotto anche Palio, Abarth, Marea, Ford K e Lancia Ypsilon. In quasi 50 anni, a Tychy sono stati assemblati oltre 20 modelli diversi.

Attualmente, nello stabilimento di Tychy, le auto elettriche sono prodotte sotto la supervisione di Stellantis, uno dei principali gruppi automobilistici globali. In particolare, il SUV Jeep Avenger, completamente elettrico e prodotto qui, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di European Car of the Year 2023. Inoltre, a breve, inizierà anche la produzione in serie del modello T03 di Leapmotor, una piccola auto elettrica proveniente dalla Cina. Questo segna un ulteriore passo nella diversificazione e modernizzazione delle linee di produzione, riflettendo l’evoluzione dell’impianto verso tecnologie più sostenibili e innovative.