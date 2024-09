Jeep Gladiator si è aggiudicata il premio Specialist Bakkie of the Year (BOTY) per il 2024 tra otto finalisti, riconosciuto in particolar modo per la sua intenzione progettuale di conquistare i terreni più difficili. Il premio è stato annunciato alla fiera NAMPO Cape di Bredasdorp nei giorni scorsi.

Ennesimo riconoscimento per il pickup Jeep Gladiator premiato per le sue capacità off road

“È un onore essere riconosciuti dalla giuria del BOTY per ciò che abbiamo progettato per essere con la Jeep Gladiator: il fuoristrada fuoristrada più capace”, ha affermato Janus Janse van Rensburg, responsabile del marchio Jeep.

La Jeep Gladiator si basa su una ricca tradizione di robusti e affidabili camion Jeep che offrono un’utilità robusta e una capacità 4×4 senza compromessi. È davvero un veicolo unico, adatto a trasportare passeggeri e merci ovunque.

Il concorso Bakkie of the Year, che ha tenuto la sua edizione inaugurale lo scorso anno, è stato ideato per trovare il miglior pick-up in Sudafrica sottoponendo tutti i partecipanti a un regime di test robusto e rigoroso che incorpora dinamiche su strada e fuoristrada, nonché capacità di traino e carico. Il concorso è aperto a tutti i bakkies 4×4 a doppia cabina introdotti localmente da settembre 2023 ad agosto di quest’anno.

Dunque per Jeep ancora una bella notizia dal Sud Africa mercato che si conferma come molto promettente per la casa automobilistica americana che mira sempre di più ad essere un brand automobilistico globale.