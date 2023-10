Il presidente della UAW Shawn Fain incontra Stellantis 

Il presidente della UAW Shawn Fain ha pubblicato un tweet criptico giovedì mentre si dirigeva al tavolo delle trattative con Stellantis un giorno dopo aver lanciato un’azione di sciopero a sorpresa in uno degli stabilimenti più importanti della Ford Motor Co. Nel post delle 6:44, Fain ha detto: “Speriamo che i colloqui con Stellantis oggi siano più produttivi di quelli con Ford ieri”.

Nelle scorse ore importante incontro tra UAW e Stellantis

Il post su X, il sito di social media precedentemente noto come Twitter, potrebbe essere un avvertimento per Stellantis con uno dei suoi stabilimenti chiave che potrebbe essere il prossimo a scioperae se giovedì non verranno compiuti progressi nelle trattative. La UAW ha rifiutato di commentare il post, così come ha fatto un portavoce di Stellantis. Si prevede che Fain utilizzerà i social media venerdì alle 10 per un aggiornamento in tempo reale sullo stato di avanzamento delle trattative su un nuovo contratto di lavoro con le case automobilistiche di Detroit Three.

Il live streaming è previsto per la pagina Facebook del sindacato e il canale YouTube dell’UAW. Il contenuto esatto della presentazione di Fain deve ancora essere determinato, ha detto una fonte della UAW. In passato, Fain ha aggiornato i membri sullo stato dei negoziati e ha indicato gli obiettivi dello sciopero da lanciare a mezzogiorno se non fossero stati compiuti progressi significativi.

La leadership della UAW ha incontrato i leader del gruppo automobilistico alle 11, secondo un’altra fonte a conoscenza dell’incontro che non è autorizzata a essere nominata o citata. Le parti si sono prese una pausa intorno a mezzogiorno e si prevedeva che continuassero nel pomeriggio. Alle 10:45, Benjamin Dictor, consulente esterno della UAW, ha twittato una foto che mostrava Paul Caucci, un importante assistente amministrativo di Fain, Dictor e Fain con una didascalia che diceva: “Da Stellantis oggi, di nuovo al tavolo con UAW.”