Carlos Tavares: negli USA è “nemico comune” di UAW e concessionari

Giovedì, i responsabili dei concessionari statunitensi di Stellantis hanno richiesto direttamente al CEO Carlos Tavares e ai dirigenti incentivi più consistenti per ridurre l’inventario dei veicoli. Kevin Farrish, presidente del National Dealer Council, ha dichiarato che il dialogo è stato costruttivo e che l’associazione dei concessionari non esiterà a esprimere le proprie esigenze, mantenendo le comunicazioni aperte.

Concessionari e sindacato UAW negli USA contro il numero uno di Stellantis Carlos Tavares

I concessionari di Stellantis hanno manifestato insoddisfazione per una gamma di prodotti poco adatta e prezzi troppo elevati, che hanno portato a un accumulo di camion e SUV nei loro lotti. Anche i dirigenti del sindacato United Auto Workers sono delusi, criticando aspramente l’azienda per il rinvio della riapertura di uno stabilimento in Illinois e i licenziamenti previsti di fino a 2.400 lavoratori nello stabilimento di assemblaggio di camion di Warren. Giovedì, oltre 100 lavoratori hanno partecipato a una protesta, durante la quale il presidente del sindacato, Shawn Fain, ha definito Carlos Tavares “un pessimo CEO”.

Giovedì Stellantis ha confermato l’incontro tra il suo CEO e il consiglio dei concessionari. Una dichiarazione inviata dal portavoce Rick Deneau ha affermato che le preoccupazioni dei concessionari, tra cui la redditività e “la necessità di lavorare insieme e di costruire sui nostri successi di vendita del mese scorso, sono state discusse apertamente”. La dichiarazione ha aggiunto che l’incontro è stato cordiale e i partecipanti se ne sono andati “allineati e determinati a risolvere i nostri problemi, insieme”.

Nel frattempo, nelle ultime settimane, l’UAW ha inasprito la sua retorica contro Stellantis, minacciando di dichiarare uno sciopero già dal mese prossimo se la casa automobilistica non accetterà di riaprire lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere secondo le tempistiche stabilite nel contratto del sindacato.

Mentre il sindacato martella l’azienda per i tagli al personale e gli impegni contrattuali, i concessionari sono irritati perché lottano per vendere i veicoli della casa automobilistica. Il messaggio di questa settimana a Tavares è stata almeno la seconda lettera dai toni taglienti che i concessionari hanno inviato al CEO negli ultimi mesi. In una lettera di maggio, hanno sollevato alcuni degli stessi punti, esprimendo preoccupazioni per i prezzi elevati dei veicoli, il calo delle vendite, i problemi con le gamme di veicoli e gli incentivi insufficienti.

I concessionari non solo chiedono incentivi più consistenti per aiutare a spostare le auto che spesso restano ferme nei concessionari per mesi, ma vogliono anche abbandonare l’attuale sistema di incentivi che ha fornito ai concessionari assistenza finanziaria per l’ordinazione di determinati tipi di veicoli.

Mentre i concessionari e il sindacato esprimono critiche verso Carlos Tavares, le loro richieste sono diverse. I funzionari del sindacato, guidati da Shawn Fain, chiedono il licenziamento di Tavares e l’arrivo di nuovi prodotti per salvaguardare i posti di lavoro, come quello dello stabilimento di Warren Truck. Al contrario, i concessionari, pur esprimendo insoddisfazione, evitano di chiedere le dimissioni di Tavares, richiedendo piuttosto azioni concrete come incentivi maggiori per gestire l’inventario.

Durante il raduno UAW, i relatori hanno criticato Stellantis per non aver salvaguardato i posti di lavoro al Warren Truck, che chiuderà la produzione del pick-up Ram Classic. Tuttavia, lo stabilimento continuerà a produrre Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, con annunci di investimenti per future versioni elettriche dei SUV.