Jeep lancia la sua nuova campagna pubblicitaria “There’s Only One” 

Jeep ha lanciato oggi negli Stati Uniti la sua nuova campagna pubblicitaria e di marketing a 360 gradi, ” There’s Only One “, che celebra gli iconici SUV del marchio. La campagna multimediale multilivello, della durata di mesi, verrà trasmessa su canali televisivi, social media e digitali ed elementi out-of-home di alto profilo, con video da 30 e 60 secondi, tra cui versioni per il mercato nero e ispanico, che verranno lanciati nelle prossime settimane. “There’s Only One” lascerà il segno per la prima volta negli Stati Uniti, con opportunità di estensioni globali che alimenteranno la campagna.

La campagna è un grido di incoraggiamento per tutti coloro che vedono Jeep come l’unico modo per godersi l’avventura all’aria aperta

“Mentre il marchio Jeep inizia a percorrere il nuovo percorso delle sue piattaforme multi-energia, questa campagna è pensata per guidare la nuova strada da percorrere e al contempo rendere omaggio all’eredità del marchio “there’s only one”, ha affermato Raj Register, Chief Marketing Officer del Nord America, Stellantis. “Chiunque sia mai stato al volante o abbia mai provato a guidare un veicolo Jeep comprende l’atteggiamento “senza compromessi” che guida il nostro iconico marchio off-road verso avventure uniche nel loro genere. Avventure che spesso si trasformano in ricordi indimenticabili e in un legame indissolubile con il marchio.”

” There’s Only One ” cattura anche i momenti della cultura pop, grandi (dinosauri), piccoli (anatre di gomma), icone leggendarie (Marilyn Monroe) e tutto ciò che sta nel mezzo (ciao Jeep Wave) che hanno definito il marchio nei suoi oltre 80 anni di storia, intrisa di radici militari e avventure fuoristrada. La campagna punta i riflettori sull’intero portafoglio SUV del marchio, tra cui Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wagoneer, Jeep Gladiator e Jeep Compass.

“‘There’s Only One’ sei tu, con la tua personalità e il tuo spirito unici, e ‘There’s Only One’ Jeep 4×4 che può personificare ognuno di noi”, ha affermato Antonio Filosa, CEO del marchio Jeep. “Ora, nel 30° anniversario dell’iconica campagna del marchio degli anni ’90 ‘There’s Only One’, la riproponiamo più grande e migliore che mai, per celebrare l’originalità e la libertà del marchio Jeep e di tutti coloro che lo rendono proprio”.

La campagna di marketing e pubblicità verrà trasmessa in TV e via cavo, inclusi NFL e football universitario. Altri video tagliati incentrati su specifici modelli della casa americana verranno trasmessi sui canali social media del marchio Jeep. La campagna del brand di Stellantis è stata creata in collaborazione con Highdive, con sede a Chicago.